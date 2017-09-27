Взрывы в Калиновке

Около 30 тысяч жителей Винницкого и Калиновского района Винницкой области эвакуированы из-за пожара на складе с боеприпасами. Есть сообщения о жертвах, но цифр пока нет - бардак, говорят о двоих...

Вот пишут в комментариях: "У меня родители, сын, брат с женой и детьми живут в этом военном городке. Слава Богу успели убежать. не какой сирены или тревоги не было. люди сами начали бежать. успевали забрать только документы и всё".

Возгорание произошло во вторник вечером на складе с боеприпасами, на котором находятся ракеты с системами залпового огня "Смерч", "Град" и "Ураган" и артиллерийские снаряды.

Украине скоро нечем будет воевать

Над Винницкой областью закрыто воздушное пространство, перекрыто движение на трассе Винница — Киев и Житомир — Могилев — Подольский.