Крым в блокаде

На Керченской паромной переправе, которая уже больше суток не работает из-за шторма, в очереди уже более 700 транспортных средств. Только в порту «Крым» очереди на погрузку ожидают 320 легковых автомобиля, 50 грузовых автомобилей, 35 автобусов. Общее количество людей ожидающих погрузку по состоянию на 15:00 составляло 1500 человек.

По прогнозам оператора переправы, паромы не смогут возобновить работу еще два дня. Шторм и сильный ветер не утихают.

- На самом деле так организовать снабжение полуострова с населением в 2,5 миллиона человек, чтобы оно осуществлялось "в одну нитку", надо уметь, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А ведь я еще в 2014-м году, в самом начале крымской эпопеи, писал, что паромные перевозки необходимо диверсифицировать, не сосредоточиваясь на одной лишь Керченской переправе. Вот и сегодня в Севастополе ветер не очень сильный, и волна вполне приемлемая, и порт здесь есть, как и в Ялте, Евпатории, Феодосии. Но паромы сюда не ходят. А доставка различных товаров сухогрузами тоже весьма неразвита - гораздо выгодней гонять фуры и железнодорожные составы чеез Керчь... Все как-то сильно расчитывают на мост, но о реальной стабилизации можно будет говорить только когда откроется железнодорожная часть моста, а это на год позже - трасса же через полуостров вообще появится года через четыре. И все это время экономическое развитие полуострова будет тормозиться отсутствием нормальной логистики. А потом выяснится, что и мост не вполне справляется в качестве единственной пуповины с "большой землей". А также на полуострове дефицит электроэнергии и пресной воды - для жизнеобеспечения граждан хватит, а вот для развития промышленности и сельского хозяйства - нет. Но не может регион, размером с хорошую европейскую страну, существовать все время в режиме "осажденной крепости". А цельной концепции развития полуострова нет на сегодня ни у кого.