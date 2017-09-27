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Московский листок

Крым в блокаде

Опубликовано 27.09.2017 в разделе комментариев 7

крым экономика мост
Крым в блокаде

На Керченской паромной переправе, которая уже больше суток не работает из-за шторма, в очереди уже более 700 транспортных средств. Только в порту «Крым» очереди на погрузку ожидают 320 легковых автомобиля, 50 грузовых автомобилей, 35 автобусов. Общее количество людей ожидающих погрузку по состоянию на 15:00 составляло 1500 человек.

По прогнозам оператора переправы, паромы не смогут возобновить работу еще два дня. Шторм и сильный ветер не утихают.

- На самом деле так организовать снабжение полуострова с населением в 2,5 миллиона человек, чтобы оно осуществлялось "в одну нитку", надо уметь, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А ведь я еще в 2014-м году, в самом начале крымской эпопеи, писал, что паромные перевозки необходимо диверсифицировать, не сосредоточиваясь на одной лишь Керченской переправе. Вот и сегодня в Севастополе ветер не очень сильный, и волна вполне приемлемая, и порт здесь есть, как и в Ялте, Евпатории, Феодосии. Но паромы сюда не ходят. А доставка различных товаров сухогрузами тоже весьма неразвита - гораздо выгодней гонять фуры и железнодорожные составы чеез Керчь... Все как-то сильно расчитывают на мост, но о реальной стабилизации можно будет говорить только когда откроется железнодорожная часть моста, а это на год позже - трасса же через полуостров вообще появится года через четыре. И все это время экономическое развитие полуострова будет тормозиться отсутствием нормальной логистики. А потом выяснится, что и мост не вполне справляется в качестве единственной пуповины с "большой землей". А также на полуострове дефицит электроэнергии и пресной воды - для жизнеобеспечения граждан хватит, а вот для развития промышленности и сельского хозяйства - нет. Но не может регион, размером с хорошую европейскую страну, существовать все время в режиме "осажденной крепости". А цельной концепции развития полуострова нет на сегодня ни у кого.



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Всего комментариев к статье: 7
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Странно..
рЫдактор0001 написал 27.09.2017 11:34
А где же Дмытро Жопорожский с его жопорожскими комментариями? Ничего что-то про кацапомойку и убийство макак-кацапов не видно. Помер что-ли бандеровец от творческих потуг в сортире? Вот беда..
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Что делать (с)
Салехард написал 27.09.2017 11:23
Лучше не будет. Ни с мостом, ни с паромами. Проблема не экономическая, а политическая. Крым, к сожалению, обречен. Это была урапатриотическая авантюра, которая будет стоить слишком дорого и смертельно опасна для страны. Очень многие уже это поняли, но говорить не решаются.
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для масквАч
про тонкости русского языка написал 27.09.2017 11:17
Начнем с того, что КРЫМЧАНАМИ они были до 2014-го года. А потом стали крымцами - русский язык подвижен и вполне оперативно отражает изменяющиеся реалии. Опять-таки, меньше крымцы будут жрать - значит меньше будут срать, и можно будет сэкономить на очистке канализации. По-моему, вполне прогрессивный план!
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Re: Крымцы вернулись в родную гавань
масквАч написал 27.09.2017 11:08
Начнем с того, что крымчане, а не "крымцы" - это если русский родной, а не иностранный. Да, и для дебила с Украины - крымские татары тоже не "крымцы", а крымчаки.
Вот так, говорят, что имеют права на Крым, а о Крыме вообще ничего не знают, никогда там и не были...
Касаемо канализации в Северо-крымский канал - так он идет 120 километров сначала по Херсонской области пока еще Украины. И столько дерьма, чтобы его заполнить на такое расстояние, украинцы не насерят - там с едой проблемы.
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(без названия)
счастье не в жратве! написал 27.09.2017 10:52
Да хоть камни с неба! Крымцы вернулись в родную гаваньь, и это главное. Ради такого счастья можно и попоститься.
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(без названия)
стоик958 написал 27.09.2017 10:50
сортирный Карлик занят убийством щук, не отвлекайте?
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(без названия)
aljazira написал 27.09.2017 10:45
Странно, что хохлы не догадались перенаправить канализации в крымский канал
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