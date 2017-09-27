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Московский листок

Губернатор Красноярского края Толоконский ушел в отставку

Опубликовано 27.09.2017 в разделе комментариев 2

Губернатор Красноярского края Толоконский ушел в отставку

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке, сообщил на своей странице в Facebook вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.

"Толоконский сейчас: "Я ухожу. И даже уезжаю". Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется. Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца. Но я всегда был за обновление… Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так. Извиняюсь, если кого-то обидел. Я бываю вспыльчив, но работал с любовью всегда. И если не хватило всем душевного тепла – извините", — написал парламентарий.

По данным РИА Новости основным кандидатом на освободившийся пост губернатора региона являются глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.

Напомним, что ранее скорую отставку Толоконского предрекали федеральные СМИ. Это уже третья отставка главы региона с начала недели. Накануне Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, а в понедельник утвердил отставку самарского губернатора Николая Меркушкина.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
Пахом написал 27.09.2017 11:47
Блин, да там и путлеров целый взвод, замучался уже их считать.
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(без названия)
цирк продолжается! написал 27.09.2017 11:10
Я фигею с этого цирка! Сначала путлеры устраивают ЛОХОТРОН, где этих бобиков какбэ выбирает народ. Составляют прогнозы, трясут процентами проголосовавших, ловят друг друга на подтасовках... "политологи", обслуживающие эти ЛОХОТРОНЫ, не успевают бегать в кассу за бабосами, - жизнь кипит! А потом - бац! - и либо пахан губера убирает, либо по хотению пахана губеры сами соскакивают... лепота! Мне вот интересно: а в какой-нибудь мерзкой Америке презик типа Трампа тоже может вот так точно распоряжаться волеизъявлением жителей штатов? Или там демократия гнилая - и так делать нельзя, как делается в Паханате?
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