Губернатор Красноярского края Толоконский ушел в отставку

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке, сообщил на своей странице в Facebook вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.

"Толоконский сейчас: "Я ухожу. И даже уезжаю". Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется. Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца. Но я всегда был за обновление… Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так. Извиняюсь, если кого-то обидел. Я бываю вспыльчив, но работал с любовью всегда. И если не хватило всем душевного тепла – извините", — написал парламентарий.

По данным РИА Новости основным кандидатом на освободившийся пост губернатора региона являются глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.

Напомним, что ранее скорую отставку Толоконского предрекали федеральные СМИ. Это уже третья отставка главы региона с начала недели. Накануне Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, а в понедельник утвердил отставку самарского губернатора Николая Меркушкина.