ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении "закона Яровой"

ФСБ России составила административный протокол по факту нарушения Telegram "закона Яровой", сообщил на своей странице "ВКонтакте" создатель популярного мессенджера Павел Дуров.

"В России у Telegram уже около 10 млн пользователей. Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам", - написал Дуров, приложив документы, которые прислали из России в лондонский офис Telegram.

В первом документе от 31 августа ФСБ извещает Дурова о том, что в отношении его компании будет составлен протокол об административном правонарушении. Второй документ от 14 сентября включает в себя копию протокола "по факту неисполнения обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений".

Напомним, «антитеррористический пакет» Яровой обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.