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Московский листок

СМИ: Глава Дагестана написал заявление об отставке "по собственному желанию"

Опубликовано 27.09.2017 в разделе комментариев 1

СМИ: Глава Дагестана написал заявление об отставке "по собственному желанию"

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов покинет должность в рамках новой волны ротации, сообщает РБК со ссылкой на два осведомленных источника. По их словам, Абдулатипова экстренно вызвали в Кремль, где ему предложили ряд должностей и обсудили кандидатуру возможного преемника.

«Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца», — рассказал источник агентства в окружении главы региона. «Абдулатипова спросили есть ли у него какие-то соображения относительно того, кто может временно исполнять обязанности. Он сказал, что пожеланий нет», — пояснил источник.

По словам собеседника издания, близкого к силовым структурам республики, Абдулатипов в среду 27 сентября написал заявление «по собственному желанию».

Накануне источники издания в окружении главы Дагестана опровергали слухи о возможной отставке Рамазана Абдулатипова, заявив, что такие сообщения появляются уже на протяжении четырех лет и до сих пор не подтвердились.

Собеседник рассказал, что Абдулатипов сейчас находится в двухнедельном отпуске. «На прошлой неделе глава республики летал на Госсовет в Ульяновск, в рамках которого встречался с Владимиром Путиным, ни о какой отставке речи не шло, если бы такой разговор был, это чувствовалось бы по настроению», — подчеркнул источник. Затем, по словам собеседника, глава Дагестана принимал участие в публичных мероприятиях и имел «вполне рабочий настрой». «На всё воля Владимира Путина», — сказал источник, добавив, что считает сообщения об отставке главы республики ошибочными.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Некнекенокенок написал 27.09.2017 12:49
И то - пора уж гуру нашему национально-вопросному возвертаццо в свое законное кресло в сенате тюрьмы народофф: хле "мешки ворочать", когда мона ппестдеть за госсчет.
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