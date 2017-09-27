СМИ: Глава Дагестана написал заявление об отставке "по собственному желанию"

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов покинет должность в рамках новой волны ротации, сообщает РБК со ссылкой на два осведомленных источника. По их словам, Абдулатипова экстренно вызвали в Кремль, где ему предложили ряд должностей и обсудили кандидатуру возможного преемника.

«Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца», — рассказал источник агентства в окружении главы региона. «Абдулатипова спросили есть ли у него какие-то соображения относительно того, кто может временно исполнять обязанности. Он сказал, что пожеланий нет», — пояснил источник.

По словам собеседника издания, близкого к силовым структурам республики, Абдулатипов в среду 27 сентября написал заявление «по собственному желанию».

Накануне источники издания в окружении главы Дагестана опровергали слухи о возможной отставке Рамазана Абдулатипова, заявив, что такие сообщения появляются уже на протяжении четырех лет и до сих пор не подтвердились.

Собеседник рассказал, что Абдулатипов сейчас находится в двухнедельном отпуске. «На прошлой неделе глава республики летал на Госсовет в Ульяновск, в рамках которого встречался с Владимиром Путиным, ни о какой отставке речи не шло, если бы такой разговор был, это чувствовалось бы по настроению», — подчеркнул источник. Затем, по словам собеседника, глава Дагестана принимал участие в публичных мероприятиях и имел «вполне рабочий настрой». «На всё воля Владимира Путина», — сказал источник, добавив, что считает сообщения об отставке главы республики ошибочными.