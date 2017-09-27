Женщина в хиджабе бросила коктейль Молотова в мемориал Буданову на Комсомольском проспекте в Москве

В центре Москвы во дворе дома 38/16 по Комсомольскому проспекту двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в мемориальную плиту, установленную в память о полковнике Юрии Буданове, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Прибывшие оперативники выяснили, что по указанному адресу женщина в хиджабе и мужчина бросили в сторону памятника бутылку с зажигательной смесью – "коктейль Молотова", после чего произошло возгорание", - сказал источник. По его словам, после этого произошло возгорание, на плите были обнаружены повреждения. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.

Юрий Буданов, командующий 160-м гвардейским танковым полком, принимавшим участие во второй чеченской войне. В июле 2003 года решением военного суда был признан виновным в превышении должностных полномочий, похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, приговорен к десяти годам колонии строгого режима с лишением воинского звания, государственных наград и возможности в течение трех лет после освобождения занимать руководящие посты. Прошение Буданова об условно-досрочном освобождении было удовлетворено в декабре 2008 года, в январе 2009 года он был выпущен из колонии. Летом 2011 г. был застрелен в Москве уроженцем Чечни, Юсупом Темирхановым. На месте убийства Буданова на Комсомольском проспекте и была установлена мемориальная плита.