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Московский листок

Женщина в хиджабе бросила коктейль Молотова в мемориал Буданову на Комсомольском проспекте в Москве

Опубликовано 27.09.2017 в разделе комментариев 5

Женщина в хиджабе бросила коктейль Молотова в мемориал Буданову на Комсомольском проспекте в Москве

В центре Москвы во дворе дома 38/16 по Комсомольскому проспекту двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в мемориальную плиту, установленную в память о полковнике Юрии Буданове, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Прибывшие оперативники выяснили, что по указанному адресу женщина в хиджабе и мужчина бросили в сторону памятника бутылку с зажигательной смесью – "коктейль Молотова", после чего произошло возгорание", - сказал источник. По его словам, после этого произошло возгорание, на плите были обнаружены повреждения. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.

Юрий Буданов, командующий 160-м гвардейским танковым полком, принимавшим участие во второй чеченской войне. В июле 2003 года решением военного суда был признан виновным в превышении должностных полномочий, похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, приговорен к десяти годам колонии строгого режима с лишением воинского звания, государственных наград и возможности в течение трех лет после освобождения занимать руководящие посты. Прошение Буданова об условно-досрочном освобождении было удовлетворено в декабре 2008 года, в январе 2009 года он был выпущен из колонии. Летом 2011 г. был застрелен в Москве уроженцем Чечни, Юсупом Темирхановым. На месте убийства Буданова на Комсомольском проспекте и была установлена мемориальная плита.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
сд написал 27.09.2017 13:19
"И у них самые адекватные женщины - феминизма у них нет, наташками в турциях не работают, сидят дома и рожают! "
_________
автор - кошки тоже "сидят дома и рожают". А коты продолжают гулять и им и дела нет о своем потомстве. Сколько родилось, а сколько вообще выжило. Вы хотели сказать об этом?
Или все же о том, что человек рассчитывает свои силы, несет ответственность за свои действия, думает на перспективу и о будущем?
Детский сад в вечно пубертантном периоде...
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(без названия)
про компенсацию написал 27.09.2017 13:19
Пусть герой России зверек Кадыркин возложит букет цветов к подножию памятника, чтоб возместить моральный ущерб любителям полковника Буданова. Я думаю так!
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Зато у них самая высокая рождаемость в стране!
Новый революционер написал 27.09.2017 13:04
И у них самые адекватные женщины - феминизма у них нет, наташками в турциях не работают, сидят дома и рожают! В отличие от русских шалав!
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лучшие друзья путина развлекаются
!? написал 27.09.2017 12:55
Они получат за это звание Героев РФ?
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(без названия)
Енаеркенлкнелкнелк написал 27.09.2017 12:53
Ждем стомильенного митинга и кадырстана с все племенным награждением героефф.
(есно, и соотв.комментариефф от сами знаете кого об свободе самовыражения и пр.конституационных благах для всех расеян)
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