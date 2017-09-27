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Московский листок

Глава Дагестана заявил о намерении подать в отставку

Опубликовано 27.09.2017 в разделе комментариев 0

Глава Дагестана заявил о намерении подать в отставку

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов публично заявил о намерении сложить свои полномочия. "Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов. Я буду подавать заявление об отставке", - заявил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, главной причиной отставки является возраст. "Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась", - отметил глава республики.

По его словам, он предложил несколько кандидатур на свой пост. При этом Абдулатипов подчеркнул, что окончательное решение примет президент.

Ранее РБК со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Рамзан Абдулатипов 27 сентября написал заявление «по собственному желанию». По словам собеседников издания, главу Дагестана экстренно вызвали в администрацию президента, где предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника.

"Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца… Его спросили, есть ли у него какие-то соображения относительно того, кто может временно исполнять обязанности. Он сказал, что пожеланий нет" — рассказал источник в окружении главы региона.

 



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