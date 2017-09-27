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Московский листок

Число злостных неплательщиков за ЖКХ в России удвоилось с начала года

Опубликовано 27.09.2017 в разделе комментариев 0

Число злостных неплательщиков за ЖКХ в России удвоилось с начала года

С начала текущего года число злостных неплательщиков за коммунальные услуги в РФ увеличилось более чем в два раза и достигло 22,3 тысячи человек. По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), задолженность не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда граждан к сентябрю составила 1,2 млрд рублей. При этом, средний размер долга составил 50 тыс. руб.

Учет задолженностей за коммунальные услуги ведется с 2015 года. Такая информация вносится в кредитные истории граждан в случае, если человек не погасил долг в течение десяти дней после решения суда.

Отметим, что реальные располагаемые доходы россиян падают четвертый год подряд. В 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 на 5,9% - это самый большой показатель со времен кризиса 1998-1999 годов. 19,8 млн человек сейчас живут на доход ниже прожиточного минимума.

 



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