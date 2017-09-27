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Московский листок

Кадыров попросил денег на демографию

Опубликовано 27.09.2017 в разделе комментариев 1

Кадыров попросил денег на демографию

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком заявил о необходимости увеличения федеральных дотаций региону. Пор его словам, это обусловлено высокими темпами роста рождаемости в республике. "Это ставит перед нами задачи, требующие оперативного решения. Они должны учитываться и при формировании бюджета. Это рост расходов на социальную сферу - здравоохранение, образование и другие, который необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета", - написал Кадыров на своей странице в Instagram.

При этом он отметил, что Козак пообещал региону оказать всестороннюю поддержку. "Он всегда проявляет большой интерес к ситуации в Чечне, предметно занимается решением возникающих задач, поэтому беседа бывает плодотворной", - отметил Кадыров.

Напомним, в 2017 году Чечня получит из федерального бюджета (без учета различных субсидий и субвенций) 40,4 млрд рублей. 85% поступлений в бюджет Чечни формируются путем безвозмездных дотаций из Москвы.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Черножопым
Беложопый написал 27.09.2017 16:15
наш пламенный привет и пожелание ***** своими жопами до смерти.
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