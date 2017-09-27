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Московский листок

Голикова: объем бесполезных трат бюджета вырос в 12,5 раз за год

Опубликовано 27.09.2017 в разделе комментариев 2

Голикова: объем бесполезных трат бюджета вырос в 12,5 раз за год

Объем средств, потраченных из бюджета "без достижения социально-экономического результата" за прошлый год по сравнению с 2015 г. увеличился в 12,5 раз, при этом количество выявленных фактов недостоверной бюджетной отчётности за этот же период выросло 5,5 раз, заявила глава Счётной палаты РФ Татьяна Голикова в Государственной Думе.

По ее словам, в 2016 году с признаками нецелевого использования средств было выявлено нарушений на сумму 2,8 млрд рублей. При этом основной объем - 2,2 млрд руб. пришелся на субсидии, выделенные Минобрнауки на цели реализации госзадания, но использованы на работы, связанные с модернизацией имущественного комплекса, объектов научно-производственной и социальной инфраструктуры.

По словам Голиковой кратно выросли объемы неэффективного использования федеральных ресурсов при реализации федеральной адресной инвестиционной программы. По данным СП, из 443 объектов, предусмотренных к вводу, фактически сданы в эксплуатацию только 244. При этом общий объем незавершенного строительства составил 2,2 трлн. руб. или 12 тыс. объектов.

"По результатам проведенной Минэкономразвития оценки эффективности из 37 госпрограмм по 19 оценка дана ниже среднего и низкая на сумму 3,7 трлн руб. В прошлом году эта цифра составляла 1,6 трлн руб., рост в 2,3 раза. На протяжении 3-х лет на низком уровне, по мнению Минэкономразвития, остается оценка 2-х госпрограмм: «Развитие авиационной промышленности» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». По направлениям «Новое качество жизни» и «Инновационное развитие и модернизация экономики», по оценке Минэкономразвития России, более половины госпрограмм имеют низкую и ниже среднего степень эффективности на сумму почти 3 трлн руб", - отметила Голикова.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Собянин СС тратит на тупое благоустройство триллионы
Внутримкадыш написал 27.09.2017 17:37
Надо же, как он всех достал. Только хотел про него "доброе" слово сказать и про плитку и прочее, да уж ладно, не буду. И так все ясно, что толку воздух сотрясать? Менять кадры надо, только кто ж их сменит, если они - памятники. Египетские пирамиды, хрен сковырнешь.
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Собянин СС тратит на тупое благоустройство триллионы
замкадыш написал 27.09.2017 17:15
У него все месячное-плитка на месяц,бордюры на месяц-дождь прошел-все развалилось,снова кладут плитку.
Когда уж его за рога-и в стойло.
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