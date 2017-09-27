Голикова: объем бесполезных трат бюджета вырос в 12,5 раз за год

Объем средств, потраченных из бюджета "без достижения социально-экономического результата" за прошлый год по сравнению с 2015 г. увеличился в 12,5 раз, при этом количество выявленных фактов недостоверной бюджетной отчётности за этот же период выросло 5,5 раз, заявила глава Счётной палаты РФ Татьяна Голикова в Государственной Думе.

По ее словам, в 2016 году с признаками нецелевого использования средств было выявлено нарушений на сумму 2,8 млрд рублей. При этом основной объем - 2,2 млрд руб. пришелся на субсидии, выделенные Минобрнауки на цели реализации госзадания, но использованы на работы, связанные с модернизацией имущественного комплекса, объектов научно-производственной и социальной инфраструктуры.

По словам Голиковой кратно выросли объемы неэффективного использования федеральных ресурсов при реализации федеральной адресной инвестиционной программы. По данным СП, из 443 объектов, предусмотренных к вводу, фактически сданы в эксплуатацию только 244. При этом общий объем незавершенного строительства составил 2,2 трлн. руб. или 12 тыс. объектов.

"По результатам проведенной Минэкономразвития оценки эффективности из 37 госпрограмм по 19 оценка дана ниже среднего и низкая на сумму 3,7 трлн руб. В прошлом году эта цифра составляла 1,6 трлн руб., рост в 2,3 раза. На протяжении 3-х лет на низком уровне, по мнению Минэкономразвития, остается оценка 2-х госпрограмм: «Развитие авиационной промышленности» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». По направлениям «Новое качество жизни» и «Инновационное развитие и модернизация экономики», по оценке Минэкономразвития России, более половины госпрограмм имеют низкую и ниже среднего степень эффективности на сумму почти 3 трлн руб", - отметила Голикова.