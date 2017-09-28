В воскресенье, 1 октября 2017 года, московские рабочие из компаний "Горизонт", "Глобатек", "Вларок", "Южуралстрой" и др. собираются с коллективным визитом к Дому Правительства. Начало визита - в 14:00. Все они работали на строительстве метро, МЦК, стадиона "Лужники", дорожных развязок, мостов и других объектов, крайне важных для инфраструктуры столицы. У всех у них украли зарплату за срок от 2 до 6 месяцев.

Рабочие уже неоднократно обращались в Трудинспекцию, Прокуратуру, Минтруда, Мэрию, Департамент Строительства, но в ответ приходят лишь отписки.

Даже после обращения к столичным властям рабочие уже больше года не могут вернуть украденную у них зарплату. Наверное, городские власти и правоохранительные органы не в силах справится с жуликоватым работодателем.

Теперь рабочие собираются передать своё обращение в Правительство РФ. Интересно, хватит ли у Правительства силы или желания победить жуликоватых застройщиков. Рабочие соберутся с обращением у Дома Правительства 1 октября в 14 часов.