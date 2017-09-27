Минфину не удалось отвоевать дивиденды у "Роснефтегаза"

Минфин признал свое поражение в борьбе за поступление в бюджет текущего года дивидендов от "Роснефтегаза", владеющего акциями "Роснефти", "Газпрома" и "Интер РАО". Как передает РБК, согласно опубликованному в среду законопроекту об уточнении параметров федерального бюджета на 2017 год "Роснефтегаз" в текущем году выплатит не более 20,4 млрд рублей дивидендов при том, что предыдущая версия закона о бюджете предполагала выплату 156,5 миллиардов рублей.

Издание отмечает, что в новом проекте закона изменена формулировка о размере дивидендов из закона о бюджете с «...сверх суммы 136 055 281,6 тысяч рублей» на новую «в размере до 20 400 000,0 тысяч рублей».

Ранее прогноз по поступлениям в бюджет дивидендов "Роснефтегаза" в 2017 году составлял 156,5 миллиардов рублей и складывался из 93,4 миллиардов от доли в «Роснефти», 42,6 миллиардов от доли в «Газпроме», а также 20,4 миллиардов рублей, которые должны были быть направлены на разработку самолетов.

"Таким образом Минфин надеялся, что «Роснефтегаз» передаст в бюджет весь доход от дивидендов «Роснефти» и «Газпрома», выплаченных по итогам 2016 года, и еще добавит 20 млрд руб. на финансирование авиационных проектов государства. Расчет оказался слишком оптимистичным, и «Роснефтегаз» собрал с «Газпрома» и «Роснефти» только 50 млрд руб. по итогам 2016 года. Но и этих денег холдинг в бюджет не передал, продолжив накапливать кэш от дивидендов двух крупнейших госкомпаний России", - пишет РБК.