Путин пожурил Соколова и Дворковича из-за скандала вокруг "ВИМ-Авиа"

Президент России Владимир Путин объявили министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии в связи с ситуацией вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа".

"И хочу министру сказать: я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым), что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем", — заявил Путин Соколову в ходе совещания с членами правительства.

Президент также подверг критике курирующего транспорт вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, заявив, что тот не справляется с ситуацией. "Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это, я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом", - обратился президент к Аркадию Дворковичу.

Кроме того, Путин раскритиковал министерства, которые не позволили предотвратить кризисную ситуацию вокруг авиакомпании. "Мы вчера с министром [транспорта] на этот счет разговаривали. Максим Юрьевич [Соколов] мне сказал о том, что эта компания полностью соответствовала всем критериям [предъявляемым к перевозчикам]", - сообщил Путин на совещании с членами правительства. "Он мою реакцию знает, не буду [ее] повторять, но в одной части повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?" – цитирует главу государства ТАСС.

Напомним, 25 сентября Росавиация объявила о прекращении чартерных перевозок «ВИМ-Авиа» из-за нехватки средств, рейсам авиакомпании на социально-значимые направления в города Дальнего Востока ищется замена. Сама авиакомпания признала, что находится в «тяжелой экономической ситуации» и готова к введению внешнего антикризисного управления.

Накануне стало известно, что правительство решило выделить около 200 млн рублей из федерального бюджета следующего года для компенсации затрат авиакомпаниям, которые смогу перевезти пассажиров "ВИМ-Авиа" на внутренних регулярных рейсах. "Согласовано решение о выделении около 200 млн рублей в федеральном бюджете следующего года для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях", - говорится в сообщении Росавиации. Отмечается, что перевозка пассажиров международных чартерных рейсов будет финансироваться из внебюджетных источников.

По данным ведомства, авиакомпании Ellin Air, «Уральские авиалинии», IFly, Red Wings, NordStar, ИКАР, «Северный ветер» и «Якутия» выразили готовность перевезти пассажиров по билетам «ВИМ-Авиа». При этом греческая авиакомпания EllinAir заявила о готовности осуществлять перевозки пассажиров за свой счет. Пассажиров из Турции вывозят авиакомпании Royal Flight и Azur Air.

"В авиакомпании "ВИМ-Авиа" ситуация крайне сложная. У перевозчика отсутствуют ресурсы для продолжения операционной деятельности, в результате чего прекращена заправка и обслуживание воздушных судов в аэропортах РФ и иностранных государств. Самолеты, взятые на условиях аренды, находятся под угрозой ареста, поскольку авиакомпания имеет большую просроченную задолженность перед лизингодателями", - говорится в пресс-релизе. В ведомстве отметили, что средства для перевозок пассажиров чартеров "пойдут исключительно на оплату топлива и аэропортовое обслуживание". "Для контроля и эффективного расходования этих средств в "ВИМ-Авиа" вводится внешнее управление, которое будет сформировано из представителей аэропорта "Внуково" и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента", - заявили в ведомстве.

По данным Ассоциации Туроператоров России, до конца летнего сезона «ВИМ-Авиа» взяла на себя обязательства перевезти около 200 тыс. пассажиров, включая почти 100 тыс. туристов, которые запланировали отдых в России и за рубежом.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в свою очередь назвал бессмысленной господдержку авиакомпании, поскольку она "практически прекратила свою работу".