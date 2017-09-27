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Московский листок

Путин усилил Минюст Плохим

Опубликовано 27.09.2017 в разделе комментариев 1

Путин усилил Минюст Плохим

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы управления Кремля по вопросам противодействия коррупции Олега Плохого на пост первого заместителя министра юстиции, сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Плохого Олега Анатольевича на должность первого заместителя министра юстиции Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Другим указом президент назначил Андрея Сергеевича Чоботова начальником управления президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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kirilis написал 27.09.2017 18:24
Ха-ха-ха... Буга-га-гаааааа... Хихихихихихихихи... Гыыыыыыыыы.... Как-то так.
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