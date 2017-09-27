Путин усилил Минюст Плохим Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы управления Кремля по вопросам противодействия коррупции Олега Плохого на пост первого заместителя министра юстиции, сообщает пресс-служба Кремля. "Назначить Плохого Олега Анатольевича на должность первого заместителя министра юстиции Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Другим указом президент назначил Андрея Сергеевича Чоботова начальником управления президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.



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