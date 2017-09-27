Владельцы "ВИМ-Авиа" благополучно бежали из России

Совладелец компании "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев покинул Россию во вторник, 26 сентября, через аэропорт "Шереметьево", сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный ист очник.

"Мурсекаев покинул страну еще во вторник, улетел из "Шереметьево", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, в какую именно страну отправился совладелец обанкротившейся авиакомпании.

По данным РБК, Рашид Мурсекаев и его жена Светлана улетели в Турцию, предположительно в Стамбул. «Мурсекаев с семьей покинул страну. Они улетели утром в Стамбул», — пояснил агентству источник знакомый с ситуацией. Другой источник сообщил, что Мурсекаевы вылетели накануне — с 18:00 до 19:00 вторника 26 сентября из «Шереметьево».

По словам главы Росавиации Александра Нерадько, накануне собственник "ВИМ-Авиа" был приглашен на совещание по ситуации вокруг авиаперевозчика в среду утром. "Вчера телеграммой собственник авиакомпании "ВИМ-Авиа" был приглашен сегодня в 8 часов на специальное совещание в связи с тем, что он давал обязательство из своих собственных средств сегодня произвести оплату текущих расходов для поддержания операционной деятельности в размере 50 млн руб. Собственник авиакомпании на совещание не явился, на телефонные звонки перестал отвечать, также перестал отвечать на звонки секретариат авиакомпании", - сказал он. "Предполагаю, что его уже нет на территории РФ", - добавил позднее Нерадько, отвечая на вопросы депутатов.

По его словам, "«ВИМ-Авиа" задолжала около 7 млрд рублей шести банкам. "У авиакомпании есть шесть банков-кредиторов, ведущий — это банк «Зенит». Общая кредиторская задолженность составляет около 7 млрд рублей", - сказал Нерадько. При этом он отметил, что самолеты авиакомпании арестованы в аэропортах Турции и Бельгии.