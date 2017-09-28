В Ростове сорвана конференция зюгановского комсомола

Скандалом завершилась конференция ЛКСМ в Ростовской области, проводившаяся 24 сентября. Действующий первый секретарь, некомпетентная карьеристка (как это часто бывает в ЛКСМ, ранее состоявшая в «Молодой Гвардии ЕР»), сфальсифицировала документы конференции, представив свой собственный список кандидатов в обком (вместо списка, предложенного ребятами).

Когда делегаты попытались вмешаться, на помощь карьеристке сразу же пришли старшие «товарищи» - члены обкома КПРФ, сидевшие в президиуме конференции. Комсомольцам-активистам пришлось выслушивать, что они предатели, работают на «Единую Россию», неблагодарные, нарушают устав и так далее, и тому подобное. В результате, три четверти делегатов, представлявших наиболее активные отделения ЛКСМ по области, организованно встали и покинули зал. Конференция сорвана, КПРФ, однако, хранят молчание – как всегда, пытаясь сделать вид, что ничего не произошло.

Хотелось бы знать, как себя сейчас чувствуют эти комсомольцы, которых на протяжении нескольких лет использовали как подставку для флага на митингах, либо как бесплатную рабочую силу на выборах, а теперь им наглядно показали, что у них нет права даже выбирать собственное руководство (и что одна карьеристка для «товарищей» из КПРФ представляет гораздо большую ценность, чем множество активных ребят).

Скорее всего, ситуация завершится развалом всего областного отделения ЛКСМ. Однако, это в Ростове случалось уже не один раз. Всё всегда по одной схеме – инициативных и активных ребят отсеивают, вслед за ними уходят все остальные. На месте остается только начальство, которое набирает других ребят, и всё начинается по-новой. Только вот, с каждым разом в ЛКСМ приходит всё меньше и меньше людей. С такими «замечательными» специалистами по работе с молодежью, в КПРФ действительно скоро останутся одни старики да карьеристы. Ну, собственно, и поделом.