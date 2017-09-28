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Московский листок

Кино и Няша

Опубликовано 28.09.2017 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 3

кино поклонская учитель
Кино и Няша

«Наша Няша» - Поклонская, - полагаю, уже надоела всем хуже пареной репы, показывая и показывая себя всё более склочной бабой. Так, что вы уж меня простите, что я снова о ней. Хотя и не совсем о ней, а о кино.

В недавней своей реплике «наша Няша» снова продемонстрировала свою исключительные склочность. Продемонстрировала тем, что, не добившись запрета показа «Матильды», решила соблюсти девственную непорочность Николашки, затребовав финансовый отчёт Учителя о съёмках его пресловутого фильма. И, после проверки этого отчёта «наша Няша» в своей итоговой реплике сообщила интересный факт об отечественном кино, само собой, не понимая, о чём именно она сообщила. И непонимание банального факта прокурором Поклонской, меня и заинтересовало.

Реплика её, обнародованная под заголовком «Поклонская - Учителю: у Вас ведь деньги казённые, зачем мелочиться?», очень короткая и я дам её полностью:

«Хотелось бы напомнить режиссеру, который так активно зазывает зрителей, в числе которых даже члены Британской королевской семьи, чтобы посмотреть, как за деньги государства можно поглумиться над Верой собственного народа, историей и первым лицом России, не забудьте, Алексей Ефимович, выдать бесплатно билеты в первых рядах ревнителям «подлинной демократии» и настоящей «свободы»— раздатчикам пирожков на майдане Нуланд, Маккейну и, конечно, их «послушному ученику» Петру Порошенко с Ко. Уверяю, они будут довольны Вашим «творчеством»!

В продолжение добавлю, что с Вашими то уникальными способностями по расходованию огромного количества государственных денег — правильно, надо гордиться тем, что только Вы можете снимать нужную реплику за ...61 дубль! Другим режиссерам максимум надо три. Но у Вас ведь деньги казённые, зачем мелочиться? Тем более, когда съемки в Крыму! В Вашем любимом Голливуде Вас бы уже выгнали перед четвертым дублем за перерасход бюджета и неумение работать с актерами».

Интересно, что Поклонская начав склоку против Учителя и сообщив, что он под съёмки «Матильды» получил 280 миллионов рублей, фактически выступила за убогие религиозные верования очень небольшого количества населения России. А выступила она против масс атеистов, причём, она не скрывая демонстрирует этот свой антиконституционный идиотизм (Россия светское государство) не за свои, а за казённые деньги. Но эти казённые деньги ей как-то сумочку не жгут - привыкла она к ним, как к своим родным, как бы честно заработанным.

Ей бы, как юристу, за эти казённые деньги в Думе заняться безнаказанностью тех же судей, прокуроров и следователей Рашки в совершении должностных преступлений, а она лезет учить кинорежиссеров за сколько дублей эпизоды снимать! Эта тётка в погонах, видишь ли, выяснила, что режиссер Учитель не умеет работать с актёрами.

Не Дума, а просто паноптикум какой-то!

Но я хотел написать как раз по поводу 61 дубля Учителя.

Немного пообщавшись со специалистами в области кино, я узнал вот что. На Западе все кинорежиссеры и артисты становятся миллионерами за счёт прокатной выручки их фильмов, и нам кажется - а как же иначе? Ведь режиссеры создают товар и за счёт своего товара должны и богатеть. И мы думаем, что и у нас так.

Нет, в Рашке совсем не так - в Рашке в сложившихся условиях даже «маститые» отечественные режиссёры не способны снять фильмы, окупающие себя в прокате. В принципе, кое-кто из режиссеров такие фильмы иногда снимает, но (по их же оправданию) при прокате львиную долю выручки забирают кинотеатры, а кинопрокат в России практически весь принадлежит американцам, и прокатывает этот «российский прокат» фильмы из Голливуда. Так оправдываются работники нашей киноиндустрии в создании заведомо убыточных фильмов. Я, правда, это сообщение об американском кинопрокате не проверял, посему и утверждать это не могу, но факт есть факт - российские фильмы, окупившие себя в прокате, как правило, очень редки и очень малобюджетны - такие, какие маститые режиссеры не снимают.

Тогда за счёт чего всякие там наши «маститые» михалковы и гениальные артисты становятся миллионерами? За счёт того, за счёт чего стали миллионерами и подавляющая масса остальных миллионеров Рашки - за счёт воровства из бюджета фильма. То есть, они богатеют не за счёт проката своих фильмов, а за счёт разворовывания денег, полученных из казны на создание фильма.

Но для того, чтобы разворовать эти деньги, нужно представить справку в казну о том, что деньги потрачены именно на сьёмку. У Михалкова, если помните, штрафники бегут в атаку с черенками лопат, вместо ППШ, но на закупку ППШ и патронов к ним, Михалков, надо думать, всё же деньги списал по тройной цене.

И вот прокурор «Няша» увидела в финансовом отчёте Учителя 61 дубль, которые он, якобы, тратил для съёмок каждого эпизода «Матильды», - факт воровства аж кричит! Но это он любому кричит, а не Няше. А этому бедному прокурору в голову пришла только мысль о том, что Учитель не умеет работать с артистами.

Твою мать! Что же она знает о жизни? Дерсу Узала о таких специалистах, как «наша Няша» говорил: «Десять лет тайга ходи - понимай нету!»: 27 лет разворовывается Россия и Украина, а у «прокуроров» всё «понимай нету».

Но зато эти прокуроры, видишь ли, специалисты в области работы с артистами. Да, забыл, и ещё они «борцуны» с экстремизмом.

Блин, не государство, а «няшки в Рашке».



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Слышь, Мухин написал 28.09.2017 01:15
Ты сегодня смотрел новый ролик от Н.В. с откровениями Москалева о том, как его кинули с "Матильдой"? Учитель обыкновенный вор и кидала, на котором пробы негде ставить, а вы, красные, все его защищаете, атеисты хреновы...
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(без названия)
предсказания сбываются! написал 28.09.2017 01:01
Пару дней назад на каком-то сайте зацепил офигенную картинку: сидит за столом Николай Кровавый, рядом с ним сидит Гришка Распутин - на картах гадает и говорит: "через сто лет, Николаша, в тебя влюбится умственно отсталая прокурорша Крыма, но кино про тебя снимут с Матильдой", - я оборжался!
.
Казалось бы, со стороны Поклонской налицо подстрекательство к экстремизму, и ее можно вполне привлекать как вдохновительницу разного отребья типа того же Калина... но! Думаю, Поклонская - хорошо оплачиваемая депутатской зарплатой всего лишь шестерка-провокаторша, которую направляют старшие товарищи-кукловоды.
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(без названия)
Яков Блюмкин написал 28.09.2017 00:50
Надоела, хуже "горькой редьки", а не пареной репы. Пареная репа довольно вкусное блюдо. Прежде чем что-то излагать, Юрию Игнатьевиу нужно подумать и почесать репу.
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