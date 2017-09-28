Создающаяся ныне Семибанкирщина-2 (Семигосбанкирщина) - это похороны РФ

ОСТРИЕ НАТИСКА – НА ЦЕНТРОБАНК!

Смена его руководства на нужную нам фигуру может буквально взломать тот асфальт, в который закатали страну

Попытаюсь подытожить то, что говорилось на недавней секции МЭФ, посвященной тому разбою, что чинит в нашей экономике Центробанк. Вернее, это не компания одной Набиуллиной, а совокупные действия правительства, ЦБ и окормляющего их Кремля. Ибо мы давно не делим власть на «плохих бояр» и прочее.

Что вырисовывается?

ОСТАНОВИТЬ ВЗБЕСИВШИЙСЯ ЦБ!

Во-первых, не только сменить руководство Банка России, но и радикально изменить закон о ЦБ РФ, вменив ему в ответственность рост экономики и увеличение числа рабочих мест.

Это заставит ЦБ РФ не душить реальный сектор страны запредельными (запретительными, рестрикционными) ставками по кредитам, а развивать кредитование отечественного производства и потребителей его продукции. Не допускать патологически низкой монетизации ВВП страны (менее половины), а довести ее до приемлемой величины в 75-100%. Причем используя механизмы долгого кредита (10 лет и 2% годовых) для реального сектора. Статистика опровергает бред о том, что высокая учетная ставка обуздывает инфляцию. Наоборот, факты из жизни экономики РФ говорят о том, что повышение учетной ставки раздувает инфляцию.

Кредитование реального сектора не может идти по ставке выше, чем половина средней рентабельности производства. Русские промышленники не могут конкурировать с иностранными производителями, у которых в их странах ставки по кредитам в разы ниже, чем в РФ.

Те триллионы рублей (напечатанных и из казны), что под видом «оздоровления» банковской системы вкачиваются ЦБ в банки, должны быть направлены в кредитование реального сектора (долгое и низкопроцентное). Ибо при нынешней политике государства (ЦБ – его часть) эти деньги никогда не попадут в промышленность и агропром, создавая угрозу обрушения «рублевого навеса» на валютный рынок.

В РФ есть отдельные отрасли, которые получают и кредитование но низким ставкам, и налоговые льготы, и субсидии государства (то есть, все как в ЕС и США), и гарантированный рынок сбыта. Именно они и показывают впечатляющий рост. (Об этом – доклад главы ИМЭМО РАН Якова Миркина, который мы вскоре покажем на «Рой ТВ»). Такой же режим должны обрести и все прочие отрасли реального сектора.

Мы требуем введения в Национальный банковский совет (при ЦБ) и в Совет директоров Центробанка не менее половины членов, выдвигаемых не карманным Советом Федерации и не Госдумой, не правительством, а объединениями промышленников и аграриев Российской Федерации. Нас задрало господство бюрократии «чего изволите?» и профессиональных «реформаторов»-сислибов. Они в своей жизни ни одного завода не подняли и реального производства просто не знают.

Во-вторых, ввести только судебный порядок отзыва лицензий у банков. За состояние банковской системы должны нести ответственность как работники ЦБ (их – 54 тысячи против 21 тысячи в ФРС США), так и конкретно виновные управляющие в проблемных банках.

В-третьих, ЦБ по закону должен быть лишен статуса мегарегулятора, когда он выступает и как следователь, и как судья, и как палач в одном лице.

В-четвертых, вполне логичным продолжением всего этого – наше требование обеспечения предсказуемого на долгий период курса рубля к твердым валютам. Иначе мы не можем планировать развитие нашего производства.

В-пятых, ради достижения всех этих целей государство должно принять суровейшие меры по фактическому уничтожению сектора финансовых спекуляций (он бесплоден), ввести продажу валюты на бирже лишь под реальные контракты, провести решительную деоффшоризацию и обложить налогом вывод денег из РФ. На иностранных инвесторов кивать не надо. Главный инвестор у нас – сами предприятия с собственными средствами.

В-шестых, ради оживления производства государство должно сделать выбор. Либо оно сохраняет «открытость экономики» по ВТО, но тогда постоянно девальвирует рубль (как в Германии 1919-1923 годов) ради сохранения выгодности производства в РФ. Либо – делает рубль устойчивым, но тогда ради роста национального реального сектора вводит протекционизм (покровительственные таможенные пошлины и другие меры государственной поддержки реального сектора), тем самым уравновешивая неблагоприятные природно-климатические условия страны и последствия четвертьвекового господства головотяпов и погромщиков отечественного производства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЦБ НЕСЕТ КРЕМЛЬ

Мы отвергаем бредни некоторых «придворных патриотов» о том, будто ЦБ – некая конспирологическая сила, перед которой бессилен президент РФ. Более того, ответственность за тот разбой, что творит Центробанк в нашей экономике, равно как и за попытки удушить остатки перерабатывающего и наукоемкого секторов в русской экономике, ложатся прямо на Кремль.

По действующему закону «О Центральном банке…» главу ЦБ РФ назначает Государственная Дума.

«Статья 5. Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Государственная Дума:

назначает на должность и освобождает от должности Председателя Банка России по представлению Президента Российской Федерации;

назначает на должность и освобождает от должности членов Совета директоров Банка России (далее - Совет директоров) по представлению Председателя Банка России, согласованному с Президентом Российской Федерации;

направляет и отзывает представителей Государственной Думы в Национальном финансовом совете в рамках своей квоты…»

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220389&fld=134&dst=100008,0&rnd=0.05468705704277754#0

Государственная Дума в нынешней РФ полностью контролируется администрацией президента РФ и им самим. Партия «Единая Россия» обладает подавляющим большинством в ГД, она может принимать законы даже в случае, если три прочие фракции покинут парламент. «ЕР» является на деле не партией, а бутафорией, причем послушно выполняющей команды высшей исполнительной власти (как и за что голосовать). Ни Госдума, ни «Единая Россия», ни администрация президента РФ не выступают как оппозиционные по отношению к президенту структуры. В них нет никакого «внешнего управления». В любой момент Кремль может поменять главу ЦБ РФ (как это трижды делал тот же Ельцин), равно как и правительство.

Вывод: Набиуллина (как и ее предшественники-сислибы Игнатьев и Дубинин) действует не сама по себе. Она – зиц-председатель Фунт, «стрелочник». Ответственность за погром отечественной экономики несет тот, кто ее назначает и может снять.

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А вот теперь изложу свои личные (Максима Калашникова) соображения и предложения.

Во-первых, нам очень важно добиться смещения Набиуллиной с поста руководителя ЦБ и назначения вместо нее (мое личное мнение!) Сергея Глазьева. Не беда, что он не банкир. Российские банкиры никогда не работали в тех условиях, что имеют западные их аналоги. Они не умеют кредитовать реальный сектор, они всегда жили при сверхвысоких ставках по кредитам. Их опыт (за небольшими исключениями) – отрицательная величина.

Исключения действительно есть. Мы знаем один банк (но не хотим его называть, чтобы не навредить ему), глава которого сам входит в долю тех предприятий (30%), которые затем и кредитует. Его банк фактически превратился в промышленно-финансовую группу и холдинг (держательско-управленческую компанию). Но, увы, такие банкиры-производственники не делают погоды в стране и мало кому известны.

Во-вторых, требуя изгнания из ЦБ сислибов и назначения туда приверженца Нового курса (новой индустриализации), мы подталкиваем события к аналогичной перемене и правительства РФ. Ибо в противном случае начнется конфликт между ЦБ и кабинетом министров. Если же верховная власть снова отдаст Центробанк в руки отмороженных монетаристов (слуг финансовых спекулянтов), то покончит с собой экономическим самоубийством. Надеюсь, Кремль на это не пойдет. Особенно в свете той травли российской «элиты», которую США начнут со 2 февраля 2018 года. Ведь, согласитесь, помогать палачу при собственной казни как-то неразумно. Лучше дать палачу по зубам и сломать виселицу…

В-третьих, в этой борьбе важно, чтобы не только представители реального сектора пошли одним «клином». Считаю, что и те пятьсот частных банков, что сейчас обречены на разграбление и уничтожение, должны к нам присоединиться. Им пора понять: если они хотят выжить, то также должны требовать и низкой учетной ставки, и развития промышленности (иначе столько банков просто не нужно), и протекционизма, и суровых антиспекулятивных мер, и расширенного кредитования малого бизнеса. Создающаяся ныне Семибанкирщина-2 (Семигосбанкирщина) – это царство сырьевой деградации и недоступных труженикам кредитов, это похороны РФ.

Выбор – за вами.