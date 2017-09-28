Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Испания срывает референдум о независимости Каталонии

Опубликовано 28.09.2017 в разделе комментариев 0

крым референдум испания каталония
Испания срывает референдум о независимости Каталонии

Мадрид стремится обострить ситуацию накануне референдума о независимости Каталонии, намеченного на 1 октября, в автономию стянуты дополнительно тысячи полицейских, что может вызвать массовые беспорядки. Жители многих населенных пунктов и правда выйдут протестовать, так как у них не будет возможности голосовать из-за отсутствия участков.

Каталонская прокуратура по приказу Мадрида издает распоряжения для полиции не допустить голосование, взять под контроль участки, изымать урны и бюллетени и, наконец, просто не пускать людей.

По решению Конституционного суда Испании, чиновники правительства Каталонии, поддерживающие референдум о независимости региона, будут ежедневно платить штрафы в размере 6 и 12 тыс. евро, пока не прекратят «сепаратистскую деятельность» и не остановят подготовку референдума.

Около 140 сайтов с информацией о референдуме по независимости Каталонии заблокировал официальный Мадрид. Стоит отметить, что заблокированы, в частности, страница парламента региона, Национальной ассамблеи Каталонии.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% местных жителей, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев.

- Нам интересно по прецеденту с Крымом и Донбассом, где тоже прошли референдумы о независимости, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Скажем, на западе всерьез называют крымский референдум "голосованием под дулами автоматов". Крымчане крутят пальцем у виска, но разве им кто поверит, если написано в "Таймс"? Но вот Каталония, где действительно референдум под прицелом. Только с другой стороны, которая против независимости. Вот будет и ответ на вопрос, возможно ли в мирной законопослушной Европе провести референдум о независимости, не взяв в руки оружие?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к врачам?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вкладчик "Югры" - отчаянный крик
Вкладчик "Югры" - отчаянный крик
28.09.2017
И.Стрелков о бунте мигрантов и Сирии
И.Стрелков о бунте мигрантов и Сирии
27.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Испания срывает референдум о независимости Каталонии (0)
Кино и Няша (3)
Рабочие уже больше года не могут вернуть украденную у них зарплату (1)
Создающаяся ныне Семибанкирщина-2 (Семигосбанкирщина) - это похороны РФ (2)
В Ростове сорвана конференция зюгановского комсомола (1)
Владельцы "ВИМ-Авиа" благополучно бежали из России (10)
Путин усилил Минюст Плохим (4)
Путин пожурил Соколова и Дворковича из-за скандала вокруг "ВИМ-Авиа" (3)
Минфину не удалось отвоевать дивиденды у "Роснефтегаза" (3)
Голикова: объем бесполезных трат бюджета вырос в 12,5 раз за год (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Я в неё влюбилась!
Максим Калашников Максим Калашников: Где же там технократы?
Максим Калашников Максим Калашников: ОСТРИЕ НАТИСКА НА ЦЕНТРОБАНК!
Максим Калашников Максим Калашников: Вкладчик Югры - отчаянный крик. Преступный ЦБ РФ
Максим Калашников Максим Калашников: Главный вопрос Совета Федерации - сверхвысокие цены в столовой
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss