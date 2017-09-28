Испания срывает референдум о независимости Каталонии

Мадрид стремится обострить ситуацию накануне референдума о независимости Каталонии, намеченного на 1 октября, в автономию стянуты дополнительно тысячи полицейских, что может вызвать массовые беспорядки. Жители многих населенных пунктов и правда выйдут протестовать, так как у них не будет возможности голосовать из-за отсутствия участков.

Каталонская прокуратура по приказу Мадрида издает распоряжения для полиции не допустить голосование, взять под контроль участки, изымать урны и бюллетени и, наконец, просто не пускать людей.

По решению Конституционного суда Испании, чиновники правительства Каталонии, поддерживающие референдум о независимости региона, будут ежедневно платить штрафы в размере 6 и 12 тыс. евро, пока не прекратят «сепаратистскую деятельность» и не остановят подготовку референдума.

Около 140 сайтов с информацией о референдуме по независимости Каталонии заблокировал официальный Мадрид. Стоит отметить, что заблокированы, в частности, страница парламента региона, Национальной ассамблеи Каталонии.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% местных жителей, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев.

- Нам интересно по прецеденту с Крымом и Донбассом, где тоже прошли референдумы о независимости, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Скажем, на западе всерьез называют крымский референдум "голосованием под дулами автоматов". Крымчане крутят пальцем у виска, но разве им кто поверит, если написано в "Таймс"? Но вот Каталония, где действительно референдум под прицелом. Только с другой стороны, которая против независимости. Вот будет и ответ на вопрос, возможно ли в мирной законопослушной Европе провести референдум о независимости, не взяв в руки оружие?