Экономика отчасти протрезвилась перед смертью

Приглашение пришло обсудить материал http://maxpark.com/community/5652/content/6012674 Но суть в том, что подобных приглашений и обсуждений уже настолько много, что можно сделать вывод о некоторой запутанности в мозгах части «левых» по этому вопросу.

Картина изображается таким образом, что вроде бы глупый Путин позволяет хитрой Запхизадовне - как выпускнику Йеля и агенту «запада» - творить черные дела по удушению российской экономики. Но это несерьезно. Опять напоминает перлы из опуса «царь хороший – бояре плохие». Да хоть Набиуллина, хоть Петров-Водкин, хоть Сидоров-Лапотный – никто не денется с подводной лодки, когда центробанк обязан обеспечивать инфляцию, заложенную в бюджете. А бюджет составляется администрацией того же президента руками «едроссов», как общеизвестно. Тогда зачем дурочку валять?!...

Разумеется, оперативная свобода Эльвире и Ко предоставляется. К примеру, оная банда переборщила с удушением инфляции, и ликвидность встала колом у части банков («Единство» и прочее). Но банкротить уже их нежелательно из-за «веса» в хозяйстве; так как многие посыплются по цепочке; спрос упадет и дело может выродиться вообще в стагфляцию. Поэтому приходится спасать оных и включать печатный станок; то есть, ослаблять зажим инфляции, но что ложится на плечи народа опять и снова; и что подрывает предыдущие усилия хотя бы отчасти. Вот так, шарахаясь из стороны в сторону, центробанк и болтается вокруг более-менее приемлемой инфляции для удержания бюджета. Но самое главное – бюджет с дико малым МРОТ и «плоской шкалой» – составляла все же не столько Набиуллина, сколько Путин со своими дружками Миллером да Сечиным, то бишь с крупнейшими монополиями как участниками бюджетного процесса. Тогда зачем «наивняк гнать» типа Набиуллина плохая - а Путин с сырьевыми пацанами хорошие?!.. Уже не смешно.

Более того! Набиуллина не имеет никаких особых «достоинств» и насчет недавней гигантской девальвации рубля, так как что приказали в Кремле – то и сделала. Ведь бюджет трещал по швам из-за разрыва части экономических отношений (санкций и контра) как с Украиной, так и с «западом». И тогда надо было или резко увеличивать налоги на богатых; или санировать бюджет, но это суть мало того плохо контролируемое падение спроса, но недовольство народа; или «изящный» выход в виде девальвации. Разумеется, выбрали последнее. А Эльвирочка – банальный козел отпущения. То есть, свои люди, сочтемся в случае чего.

Но более того! Некоторые «патриотические» буржуи вопиют истошно, воздев руки к небу и призывая православных в свидетели, что «поганые банкиры» задушили чадо наше буржуйскую промышленность высокими кредитами. Прелестно что за представление! Прелестно! Драматично и возвышенно – аж слезу вышибает. За одним исключением – а где гарантия, что, получив даже низкие кредиты, «патриоты» поднимут и стоимость рабочей силы своих работников?!.. Абсолютно нет такой гарантии!

Так как каждый «патриот» будет коситься на конкурента и бояться потерять норму прибыли и рынки. То бишь, кто поднял «зарплату» своим работникам, тем самым обеспечив спрос, но потеряв в конкурентоспособности – тот и дурак. И, разумеется, рыбак рыбака видит издалека. Что, Вова с Эльвирой свою же паству не знают; в смысле, что «патриоты» кинутся в рост без поднятия «зарплаты», чем обеспечат кризис относительного перепроизводства и гиперинфляцию?!.. Знают прекрасно! Поэтому и денег не дают. (И то в лучшем случае. А можно и все разворовать банально вкупе с региональными судами и властью, а затем удрать «за бугор». Не впервой. Поэтому хоть так, хоть этак.)

Поэтому манера Путина-Медведева с Силуановым-Набиуллиной не такая уж сложная. Первое - путем высоких кредитов и удержания инфляции обанкротить совсем уж хреновых производителей; таким образом притушить коррупцию и поднять эффективность фондов и рабочей силы. Да, ослабление поводка наподобие санации «Открытия» может происходить время от времени, чтобы экономика не сдохла совсем (тем более там какой-то блатной момент до самого «верха») – но в целом исключение лишь подтверждает правило. Второе – потихонечку поднять МРОТ как повышение стоимости рабочей силы на этой вроде бы как твердой почве, об чем Путин уже заявил. И уже третье – понизить кредиты и раскрутить производство без угрозы инфляции и кризиса из-за подросшего и предложения, и спроса. То есть, все это абсолютно коллективная и скоординированная в известных рамках работа – и называть Эльвирочку-людоедочку единственным демоном ада нелепо.

Другое дело, что у этого «черного интернационала» ничего не получится все равно. Поздно пить боржоми и так далее. Потому что высокие кредиты убили кучу финансово-промышленных группировок столь стремительно, стоит только включить телевизор – банки рассыпаются подобно карточным домикам – что упадок промышленности перейдет в кризис неминуемо не сегодня, так завтра. Центробанк может и включить станок, и тратить резервы – но лишь для превращения инфляции в стагфляцию, так как вавилонская башня бездарной российской экономики начала падать даже от малейшего толчка высоких кредитов. Да, экономика отчасти протрезвилась перед смертью – но это общеизвестный феномен. Короче, Путин не успевает. Не успевает катастрофически, чтобы там ни говорили властные СМИ. Именно раньше надо было думать, пока деньги были. А сейчас можно затормозить падение – но не остановить. Динамика падения превышает динамику роста явно, потому что первая на виду, а вторую под микроскопом не разглядеть.

А Набиуллина с Юдаевой здесь – пятая вода на киселе. Оные пусть и главные, но бухгалтеры при сырьевых пацанах-директорах. Скажут последние, снять штаны и бегать – первые будут бегать. А не будут, другие найдутся мигом. Короче, это все бред, что шашни с западом идут исключительно по линии «экономического блока». Это, так сказать, для прикрытия во многом, как пастор Шлаг для Вольфа. А реальные шашни - по валютному курсу уж точно - идут по линии «Роснефть» и Ко - «Эксон», «Бритиш петролеум» с саудитами и Ко через влияние на нефтедоллар нашими поставками; и скорее всего, по линии Путин-Ротшильд через Киссинджера сотоварищи отчасти, а также по связям первого в Германии и Голландии. Там сначала договариваются – а уже потом все приходуется через центробанк.

Но это следующая история.