Труп "ВИМ-Авиа" превратят во Франкенштейна, но только до октября

Министерство транспорта сообщило, что самолеты авиакомпании «ВИМ-Авиа» продолжат регулярные полеты до 15 октября, с 16-го числа перевозки прекратятся. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Ведомство также рекомендовало пассажирам с датой выполнения регулярного рейса после 16 октября сдать билеты и получить деньги за них по месту приобретения.

В ходе работы оперативного штаба по организации перевозок пассажиров, в котором приняли участие представители Минтранса, Росавиации, компаний «Сибирь» и «ВИМ-Авиа», было решено, что аэропорты и топливозаправочные компании гарантированно будут обслуживать лайнеры авиаперевозчика до 15 октября.

По итогам работы штаба собственники аэропорта «Домодедово» решили выпустить пять самолетов «ВИМ-Авиа», которые ранее были остановлены аэропортом за долги. Это позволит вернуть в Москву из турецкой Антальи около двух тысяч пассажиров чартерных рейсов.

Также лайнеры «ВИМ-Авиа» вылетят из Внуково в Благовещенск, Краснодар и Симферополь, а также из Анадыря в Москву. Кроме того, готовится к вылету регулярный рейс из «Пулково» в Пекин. 28 сентября авиакомпания Red Wings выполнит чартерную перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа» из итальянского Римини в Москву.

25 сентября Московским межрегиональным следственным управлением СКР на транспорте было возбуждено уголовное дело. Поводом послужила массовая отмена чартерных рейсов, в результате чего три тысячи пассажиров оказались в аэропортах московского аэроузла без шансов на вылет. Как было установлено следователями, уже 22 сентября руководство «ВИМ-Авиа» знала, что денег на авиационное топливо в компании нет, но тем не менее продажа билетов осуществлялась в обычном режиме.

От редакции: Во всей этой истории интересно даже не то, что сигналы о банкротстве компании поступали уже месяц назад, а то и раньше, - интересно, что у власти отсутствует орган предчувствия. Смешно звучит, однако это серьёзно - в итоге по классической схеме ныне действующей социально-экономической системы пострадали обыкновенные граждане, а буржуй, сорвав джек-пот именно по причине прикрытых на его махинации глаз государства, - скрылся. Какое тут "служебное несоответствие"? Дворкович вместе со своей "изумрудной" женой-миллиардершей (имеющей доли в ряде крупнейших компаний РФ) вполне как раз соответствует характеристикам принадлежности к правящему классу, и он для этого класса как раз и делал всё правильно.

Ибо при капитализме так только и бывает: сперва тихо грабят под "крышей" государства, потом покидают его пределы. Для этого созданы все условия. А вот чтобы, наоборот, вернуться в страну тем, кто тут работает исправно и налоги платит - вот для этого не хватает "бортов" и, откровенно говоря, мозгов. Посему радоваться тому, что Дворковичу и Соколову погрозил пальчиком могучий Путин - глупо. Это лишь для публики такие гримаски правящего класса - по сути-то он един и ему откровенно плевать на тысячи обманутых этим "вим-билль-даном"... Кстати, у них должна уже "крыша" поехать, у ожидающих рейса - ведь сперва они получили СМСки, что полёта не будет, деньги, мол, получите там, где покупали билеты, а потом уже пришли СМС-ки что рейсы будут, просто чуть позже... Кому верить? Компании-банкроту или Государству-идиоту?! А что - с нефтью как-то иначе обстоят дела? Что, когда Роснефть дораспродаст пакеты акций и объявит о том, что исчерпала запасы, а Сечин рванёт в края, свободные от народа-недровладельца - Путин и ему объявит о "несоответствии" и этим дело кончится? А народ тут пусть сам себя и ест, благодаря мудрую буржуазию, что хранила его нервишки в покое, пока запасы нефти не иссякли?

Д.Ч.

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