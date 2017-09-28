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Московский листок

Православные готовят крестовый поход?

Опубликовано 28.09.2017 в разделе комментариев 0

церковь война православие
Православные готовят крестовый поход?

В Афинах подписана нота о присоединении, которая завершает процесс участия Сербии в формировании боевой тактической группы "ХЕЛБРОК" (HELBROC BG, участвуют Греция, Болгария, Румыния, Кипр, Украина). Боевая группа образована на базе греческой 71-й аэромобильной бригады в Килкисе и может быть использована для целей Европейского Союза, говорится в сообщении.

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос назвал греческий и сербский народы братскими, отметив, что они были вместе в трудные времена.

"Мы должны сказать, что сербский народ был первой жертвой тех, кто разрабатывал глобализацию, опустошая народы. Не случайно Международный суд в Гааге оправдал президента (Слободана) Милошевича после его смерти, после того, как он претерпел все это преследование в течение долгих лет. Но они прошли, и я надеюсь, что они стали уроком для всех. Нельзя сотрудничать с террористами, нападающими на демократические государства с демократически избранными лидерами. Теперь мы видим, что некоторые из них близки к дестабилизирующим силам религиозных организаций и надеются снова открыть огонь на Балканах. Однако сейчас против них международное общественное мнение Организации Объединенных Наций, Европы и НАТО", — сказал Камменос.

"Этот событие имеет двойное значение. С одной стороны, это региональное сплочение для эффективной защиты наших стран, а с другой — оно укрепляет взаимосвязь Сербии с событиями в области европейской обороны", — сказал министр.

- Интересно, а против кого направлн этом дивный союз? - задумался главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Украина вроде бы не балканское государство пока? Тут логично было бы видеть в составе этой боевой тактической группы военных из Хорватии, Черногории, Македонии... Турции, в конце концов. Или эта аэромобильная бригада как раз против Турции и "заточена"? Так вроде бы турки тоже члены НАТО, причем гораздо раньше, чем все остальные. И опять не понятно, при чем тут Украина. Или эта аэромобильная группа должна действовать против России? Тогда логично, в бассейне Черного моря никого больше нет, не против Абхазии же... Тем более слова о "террористах" нападающих на демократические страны. Ну кто у нас нападает на мировую демократию и сотрудничает с "плохими парнями"? К тому же есть еще один важный квалифицирующий признак в этой структуре - все государства в ней православные. Не хватает только России, но русское православие на недавнем соборе на Кипре как раз объявили "еретическим". Так что к "крестовому походу" все готово... Максим Калашников много пишет о приближении "темных веков". Ну а какое ж средневековье без крестоносцев?

 



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