Генералы Росгвардии в хрустальных погонах будут качественнее охранять олигархию от народа

Росгвардия не собирается отменять тендер на закупку хрустальных погон для генералов: силовое ведомство уверяет, что полмиллиона на такой знак внимания - это совсем недорого, а как память это и вовсе бесценно. Комментарии департамента по работе со СМИ передает "Интерфакс".

Ранее на сайте госзакупок появился тендер на закупку для Росгвардии 104 пар "хрустальных погон в подарочной упаковке". Требуются две пары погон "генерал-полковник", 22 - "генерал-лейтенант" и 80 пар погон "генерал-майор". Каждая - в подарочной коробке, обитой бордовым бархатом.

В Росгвардии объясняют необходимость закупки так: "Хрустальные погоны - это традиционный и памятный подарок высшим офицерам, большинство их которых отдали служению Отечеству более 30 лет... Вручение символических погон является давней воинской традицией, которой придерживается и Росгвардия в поощрении своих офицеров. Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам".

Ведомство определит поставщика по итогам электронного аукциона 9 октября. Хрустальные погоны оплатят за счет средств из федерального бюджета. Максимальная цена контракта составляет 582 400 рублей, а закупочная цена за одну единицу указана в 5600 рублей. Срок исполнения - 30 дней.

Федеральная служба войск национальной гвардии была создана в апреле 2016 года указом президента РФ Владимира Путина. В состав Росгвардии переведены внутренние войска МВД, ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и органы лицензионно-разрешительной системы.

- Вот так, товарищи голотА, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - вы-то думали, что "народ и армия едины", а вам настойчиво доказывают, что нет - теперь предметы роскоши, "традиционные" скорее для царских времён, тут вполне комильфо, и заплатить за них придётся из ваших худых карманов. И ведь продумано всё: посмотрит на хрустальный погон такой генерал, вспомнит, что по сути он опричник, и погонит Росгвардию подавлять революцию (в его понимании - майдан). Ибо хрустальны в этом государстве не только погоны, но и дворцы правящего класса, и их надо надёжно охранять, не то, сами знаете, - социализм, штука опаснейшая, опять тут "золотопогонников" вспомнят красные безродные командиры, опять прольётся кровушка аристократии... нет, уж лучше плати, народ, за хрусталь, а не за сталь для своей сгнившей индустрии - так тебе лучше заживётся!..