Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Генералы Росгвардии в хрустальных погонах будут качественнее охранять олигархию от народа

Опубликовано 28.09.2017 в разделе комментариев 0

позор классоваяненависть роскошь росгвардия
Генералы Росгвардии в хрустальных погонах будут качественнее охранять олигархию от народа

Росгвардия не собирается отменять тендер на закупку хрустальных погон для генералов: силовое ведомство уверяет, что полмиллиона на такой знак внимания - это совсем недорого, а как память это и вовсе бесценно. Комментарии департамента по работе со СМИ передает "Интерфакс".

Ранее на сайте госзакупок появился тендер на закупку для Росгвардии 104 пар "хрустальных погон в подарочной упаковке". Требуются две пары погон "генерал-полковник", 22 - "генерал-лейтенант" и 80 пар погон "генерал-майор". Каждая - в подарочной коробке, обитой бордовым бархатом.

В Росгвардии объясняют необходимость закупки так: "Хрустальные погоны - это традиционный и памятный подарок высшим офицерам, большинство их которых отдали служению Отечеству более 30 лет... Вручение символических погон является давней воинской традицией, которой придерживается и Росгвардия в поощрении своих офицеров. Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам".

Ведомство определит поставщика по итогам электронного аукциона 9 октября. Хрустальные погоны оплатят за счет средств из федерального бюджета. Максимальная цена контракта составляет 582 400 рублей, а закупочная цена за одну единицу указана в 5600 рублей. Срок исполнения - 30 дней.

Федеральная служба войск национальной гвардии была создана в апреле 2016 года указом президента РФ Владимира Путина. В состав Росгвардии переведены внутренние войска МВД, ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и органы лицензионно-разрешительной системы.

- Вот так, товарищи голотА, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - вы-то думали, что "народ и армия едины", а вам настойчиво доказывают, что нет - теперь предметы роскоши, "традиционные" скорее для царских времён, тут вполне комильфо, и заплатить за них придётся из ваших худых карманов. И ведь продумано всё: посмотрит на хрустальный погон такой генерал, вспомнит, что по сути он опричник, и погонит Росгвардию подавлять революцию (в его понимании - майдан). Ибо хрустальны в этом государстве не только погоны, но и дворцы правящего класса, и их надо надёжно охранять, не то, сами знаете, - социализм, штука опаснейшая, опять тут "золотопогонников" вспомнят красные безродные командиры, опять прольётся кровушка аристократии... нет, уж лучше плати, народ, за хрусталь, а не за сталь для своей сгнившей индустрии - так тебе лучше заживётся!..

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к врачам?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вкладчик "Югры" - отчаянный крик
Вкладчик "Югры" - отчаянный крик
28.09.2017
И.Стрелков о бунте мигрантов и Сирии
И.Стрелков о бунте мигрантов и Сирии
27.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Православные готовят крестовый поход? (0)
Генералы Росгвардии в хрустальных погонах будут качественнее охранять олигархию от народа (0)
Труп "ВИМ-Авиа" превратят во Франкенштейна, но только до октября (0)
Испания срывает референдум о независимости Каталонии (17)
Кино и Няша (21)
Рабочие уже больше года не могут вернуть украденную у них зарплату (6)
Создающаяся ныне Семибанкирщина-2 (Семигосбанкирщина) - это похороны РФ (16)
В Ростове сорвана конференция зюгановского комсомола (6)
Владельцы "ВИМ-Авиа" благополучно бежали из России (15)
Путин усилил Минюст Плохим (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Россия - вперёд !
Максим Калашников Максим Калашников: БУДУЩЕЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ
Максим Калашников Максим Калашников: Чечне можно, русские - обойдутся?
Дарья Митина Дарья Митина: Я в неё влюбилась!
Максим Калашников Максим Калашников: Где же там технократы?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss