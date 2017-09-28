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Московский листок

Твиттер-сообщение о смерти Хефнера вполне отразило упадок нравов, за который он так боролся

Опубликовано 28.09.2017 в разделе комментариев 0

сша кризис секс
Твиттер-сообщение о смерти Хефнера вполне отразило упадок нравов, за который он так боролся

Основатель всемирно известного американского журнала для мужчин Playboy Хью Хефнер умер на 92-м году жизни. Сообщение о его смерти опубликовано на странице издания в Twitter. "Американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер сегодня ушел из жизни. Ему был 91 год", - говорится в твите.

Хефнер скончался в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в окружении близких, говорится в заявлении, предоставленном по запросу ТАСС пресс-службой компании Playboy Enterprises.

"Хью М. Хефнер, американский кумир, который в 1953 году представил миру журнал Playboy и превратил компанию в один из самых известных в мире американских брендов в истории, спокойно ушел из жизни сегодня вследствие естественных причин в своем доме - особняке Playboy - в окружении любимых. Ему был 91 год", - отмечается в сообщении.

В компании отметили, что под руководством Хефнера издание стало "наиболее влиятельным мужским журналом в мире". "На сегодняшний день журнал выходит более чем в 20 странах, а продукции с торговой маркой компании продается каждый год на 1 млрд долларов", - сообщили в Playboy Enterprises.

В заявлении приводятся слова сына основателя Playboy Купера Хефнера. Он напомнил, что его отец поддерживал "некоторые из наиболее значимых социальных и культурных движений нашего времени, выступал за свободу слова, в защиту гражданских прав и сексуальной свободы". В Playboy Enterprises пока не сообщают, где и когда состоятся похороны Хефнера.

Хью Марстон Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. После армии Хефнер окончил психологический факультет Университета Иллинойса в Урбане-Шампэйн. Идея издавать журнал для мужчин появилась у него еще в студенческие годы, тогда же он увлекся издательским делом. Хефнер подрабатывал редактором журнала Shaft, рисовал карикатуры для журналов. Позже работал в рекламном отделе журнала Esquire, откуда уволился из-за отказа в повышении зарплаты.

В декабре 1953 года вышел первый выпуск основанного Хефнером журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке тиражом 70 тыс. экземпляров. Хью Хефнер сомневался в успешности журнала и даже решил не ставить на него номер. Однако только за первую неделю было продано три четверти тиража.

За годы существования журнала для издания позировали такие известные актрисы и модели, как Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Анна Николь Смит, Дженни Маккарти, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун.

В журнале публиковались произведения Джона Апдайка, Курта Воннегута и Тома Клэнси, среди интервьюируемых были Деннис Родман, Томми Хилфигер, Кевин Спейси, Джон Траволта и Билл Гейтс.

В ноябре 1972 года было продано рекордное число экземпляров Playboy - более 7 млн. В настоящее время этот показатель составляет около 700 тыс. Большую долю выручки Playboy получает от продажи и лицензирования своей брендовой продукции - нижнего белья, духов, ювелирных украшений и средств по уходу за телом. Журнал издается и в России. Русская версия журнала выходит с 1995 года.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Психолог Хью увидел в этой жизни всё - и расцвет сексуальной революции, которой именно он придал столь коммерческий блеск, и закат своей издательской империи, поскольку "уединяться с журнальчиками" теперь не нужно мальчикам, у них интернет появился. Сексуальной революции, родившейся сперва-то как антибуржуазный элемент студенческого протеста 1968-69-го года - Хью придумал тоже капиталистические, монетизирующие обложечки, причём в стране, которую "революция цветов и байкеров" раскачивала сильнее Франции, а вооружённые отряды "Чёрных пантер" вообще могли придать революции ход вполне убийственный... Но как итог - топ продаж в 1972-м, когда СССР решил мирно соревноваться и сосуществовать с этой вполне агрессивной культурой. "Союз-Аполлон" как экзотический коитус на обложке "Плэйбоя" - выглядел эпохально, причём мужчина, футуристически пристроившийся сзади к США, символизировал СССР. И чем-то он тогда от очаровашки-США и заразился... И "Секса не было" - верная формула той морали, которую "С Хью в руке и с приватизацией в голове" разрушали уже в перестройку. Секса как отдельного понятия не было, была любовь и был беби-бум 1980-х без какой-либо "озабАчивающей" помощи Хью, и в этом было наше великое превосходство! Противостояние советской большой любви - той фрагментарности буржуазного сознания и идее частной (собственности) как таковой. На лотках "Плэйбой" стоил от 500 рублей году в 1992-м (моя зарплата школьного лаборанта, совмещающего работу с книгоношеством и подпольной торговлей философской литературой в классе номер 34 школы №91 была - тысяча двести), ещё когда народ не увидел то же самое по телеканалу 31, а потом и на Рен-ТВ, ДТВ, на НТВ поздними ночами девяностых. То был второй расцвет империи Хью - видеоприложение, целый телеканал, теперь уже цифрового-спутникового формата... Но интернет убил и это "достижение". Таким образом Хью прожил все стадии вместе со своим бизнесом и ушёл как символ превзойдённого другими предприимчивого буржуя, который неприкаянную, рождённую вообще-то в раннем СССР идею полового раскрепощения перевёл в сугубо буржуйское русло и нажился на этом. Мёртвый бумажный "Плэйбой", ставший скорее статусным чтивом, чем зрелищем - вот его подлинное надгробие. И эта твиттер-убогость тоже ведь итог "масштабирования" личности Хью... "Хью - вам!". Подхватили твиттер, господа. Да, преобразованный И им великий ХХ век - вот в такое превратился в 21-м. Помер Хью, ну и хью с ним...



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