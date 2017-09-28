Смертность снижается в РФ... вместе с численностью дорогих россиян

Смертность в России за восемь месяцев 2017 года уменьшилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения РФ. "За восемь месяцев текущего года по данным Росстата смертность населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 2,5% и составила 12,7 случаев на 1000 населения (восемь месяцев 2016 года - 13,0). Это означает, что за восемь месяцев 2017 года удалось сохранить на 31,2 тысячи человеческих жизней больше, чем годом ранее", - приводятся слова главы Минздрава Вероники Скворцовой на сайте ведомства.

Министерством зафиксировано снижение смертности от всех основных причин, особенно значимо снизилась смертность от туберкулеза (на 17,7%), болезней органов дыхания (на 10%), органов пищеварения (на 4,5%) и системы кровообращения (на 3,7%).

Кроме того, на 3% отмечается и снижение смертности от новообразований. "Снизилась смертность и от внешних причин на 10,6% (95,7 на 100 тысяч населения): от ДТП - на 8%, случайных отравлений алкоголем - на 20,3%", - отметила министр.

"На протяжении текущего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за вомемь месяцев снизилась на 12%, составив 5,3 на 1000 родившихся живыми (восемь месяцев 2016 года - 6,0)", - также заявила Скворцова.

Напомним, в январе 2017 года Минздрав ухудшил прогноз по смертности и продолжительности жизни россиян.

Росстат в середине июля сообщил, что с января по май включительно 2017 года смертность в стране выросла втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 111,8 тысячи человек против 41,6 тысячи первых пяти месяцев 2016 года.

Отмечалось, что больше всего умерших в этом году скончались от болезней системы кровообращения и новообразований, затем идут смерти от различных внешних причин - несчастных случаев, убийств и самоубийств - и от болезней органов пищеварения.

"С начала года число жителей России уменьшилось на 31,1 тысячи человек, или на 0,02%, в результате сложившейся естественной убыли населения", - говорилось в докладе Росстата. В среднем по России число умерших в январе-мае 2017 года превысило число родившихся в 1,2 раза, но в 28 регионах смертность превысила рождаемость в 1,5-2 раза, отмечало ведомство.

Однако по прошлому году Россия по продолжительности жизни оказалась на 110-м месте в мире, ниже КНДР, Боливии и Киргизии, не говоря уже об Украине. Это ниже среднемирового уровня.

Но даже если мы поверим в данные Росстата, то все равно это едва в первой сотне, ниже Ливии, Азербайджана и Парагвая.

То есть если оценивать российское правительство по основному показателю - продолжительности жизни граждан, то какой-нибудь Гондурас эффективней процентов на 30...

И можно сколько угодно крутить танковый балет и рассказывать, как растет и укрепляется российский рубль, за который дают уже почти 2 цента, но какой в том прок скороспелым покойникам, каковыми являются потенциально все граждане нашей горячо любимой родины?

Кстати, США в мировом рейтинге тоже всего лишь на 31-м месте и до 80-ти лет чуток не дотягивают, в отличие от Кипра или Греции. И 11 авианосцев тоже не оправдывают преждевременной кончины американцев. Америка победила в Второй мировой, а на первом месте по продолжительности жизни проигравшая Япония, и Германия на третьем.

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