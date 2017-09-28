Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Смертность снижается в РФ... вместе с численностью дорогих россиян

Опубликовано 28.09.2017 в разделе комментариев 4

минздрав смертность
Смертность снижается в РФ... вместе с численностью дорогих россиян

Смертность в России за восемь месяцев 2017 года уменьшилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения РФ. "За восемь месяцев текущего года по данным Росстата смертность населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 2,5% и составила 12,7 случаев на 1000 населения (восемь месяцев 2016 года - 13,0). Это означает, что за восемь месяцев 2017 года удалось сохранить на 31,2 тысячи человеческих жизней больше, чем годом ранее", - приводятся слова главы Минздрава Вероники Скворцовой на сайте ведомства.

Министерством зафиксировано снижение смертности от всех основных причин, особенно значимо снизилась смертность от туберкулеза (на 17,7%), болезней органов дыхания (на 10%), органов пищеварения (на 4,5%) и системы кровообращения (на 3,7%).

Кроме того, на 3% отмечается и снижение смертности от новообразований. "Снизилась смертность и от внешних причин на 10,6% (95,7 на 100 тысяч населения): от ДТП - на 8%, случайных отравлений алкоголем - на 20,3%", - отметила министр.

"На протяжении текущего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за вомемь месяцев снизилась на 12%, составив 5,3 на 1000 родившихся живыми (восемь месяцев 2016 года - 6,0)", - также заявила Скворцова.

Напомним, в январе 2017 года Минздрав ухудшил прогноз по смертности и продолжительности жизни россиян.

Росстат в середине июля сообщил, что с января по май включительно 2017 года смертность в стране выросла втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 111,8 тысячи человек против 41,6 тысячи первых пяти месяцев 2016 года.

Отмечалось, что больше всего умерших в этом году скончались от болезней системы кровообращения и новообразований, затем идут смерти от различных внешних причин - несчастных случаев, убийств и самоубийств - и от болезней органов пищеварения.

"С начала года число жителей России уменьшилось на 31,1 тысячи человек, или на 0,02%, в результате сложившейся естественной убыли населения", - говорилось в докладе Росстата. В среднем по России число умерших в январе-мае 2017 года превысило число родившихся в 1,2 раза, но в 28 регионах смертность превысила рождаемость в 1,5-2 раза, отмечало ведомство.

Однако по прошлому году Россия по продолжительности жизни оказалась на 110-м месте в мире, ниже КНДР, Боливии и Киргизии, не говоря уже об Украине. Это ниже среднемирового уровня.

Но даже если мы поверим в данные Росстата, то все равно это едва в первой сотне, ниже Ливии, Азербайджана и Парагвая.

То есть если оценивать российское правительство по основному показателю - продолжительности жизни граждан, то какой-нибудь Гондурас эффективней процентов на 30...

И можно сколько угодно крутить танковый балет и рассказывать, как растет и укрепляется российский рубль, за который дают уже почти 2 цента, но какой в том прок скороспелым покойникам, каковыми являются потенциально все граждане нашей горячо любимой родины?

Кстати, США в мировом рейтинге тоже всего лишь на 31-м месте и до 80-ти лет чуток не дотягивают, в отличие от Кипра или Греции. И 11 авианосцев тоже не оправдывают преждевременной кончины американцев. Америка победила в Второй мировой, а на первом месте по продолжительности жизни проигравшая Япония, и Германия на третьем.

Новости по теме:

За 7 месяцев этого года россияне достигли практического бессмертия

Главного военного психиатра Украины уволили за "утечку" о расстройствах у бойцов АТО

Песня "Перемен" запрещена на 1-м телеканале: экс-редактор КВН рассказал о цензуре Эрнста



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
вкее написал 28.09.2017 12:10
Только мочить пуков! другого пути -нет!
Ответить
(без названия)
Лис написал 28.09.2017 11:52
Выживает не сильнейший а наиболее социализированный вид.Изоляция правящего класса от общества ведет к инцесту.А инцест ведет к полной деградации что то типа "судопроизводства".Хотя адептам Мальтуса и человека-обезьяны Дарвина доказывать это просто бесполезно.Лица деградантов из "элиты" православного концлагеря Рашка говорят сами за себя.
Ответить
(без названия)
Естественный отбор написал 28.09.2017 11:28
Все правильно. Старые и слабые вымрут. Здоровые и под стекломоем останутся.
Правда человеку свойственно болеть. Поэтому здоровые тоже заболеют и умрут тоже. Минздрав им в этом поможет.
Так проходит слава мира
Ответить
(без названия)
чъ написал 28.09.2017 11:05
"Это означает, что за восемь месяцев 2017 года удалось сохранить на 31,2 тысячи человеческих жизней больше, чем годом ранее - Скворцова"
______
Это ничего не означает. Это лишь статистика, учет. Не более. В прошлом году столько умерло, в этом - столько. Скворцова со своим ведомством не научилась еще просчитывать сколько конкретному человеку жить отмеряно. А укорачивать она вместе с либеральными упырями, конечно, научилась. Снижение рождаемости тому яркая картинка.
Скворцова, понятно, должна как-то оправдывать свое нахождение на этом посту. А поскольку божий промысел она понять, как и просчитать, не в состоянии, вот и лепет что приказано.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к врачам?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вкладчик "Югры" - отчаянный крик
Вкладчик "Югры" - отчаянный крик
28.09.2017
И.Стрелков о бунте мигрантов и Сирии
И.Стрелков о бунте мигрантов и Сирии
27.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Более половины жителей России экономят на лекарствах (1)
На юге России штормы и ураганы (0)
Новым главой Дагестана может стать генерал Росгвардии (2)
СК: гендиректор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" задержаны, владельцы скрылись за границей (2)
На Красной Пресне кандидаты-самовыдвиженцы и оппозиционные отказываются признавать официальные результаты выборов 10 сентября (1)
Смертность снижается в РФ... вместе с численностью дорогих россиян (4)
Твиттер-сообщение о смерти Хефнера вполне отразило упадок нравов, за который он так боролся (0)
Православные готовят крестовый поход? (3)
Генералы Росгвардии в хрустальных погонах будут качественнее охранять олигархию от народа (5)
Труп "ВИМ-Авиа" превратят во Франкенштейна, но только до октября (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Тряхнем старинoй:)
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Восход солнца и террор: какая связь?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Россия - вперёд !
Максим Калашников Максим Калашников: БУДУЩЕЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss