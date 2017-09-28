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На Красной Пресне кандидаты-самовыдвиженцы и оппозиционные отказываются признавать официальные результаты выборов 10 сентября

Опубликовано 28.09.2017 в разделе комментариев 0

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На Красной Пресне кандидаты-самовыдвиженцы и оппозиционные отказываются признавать официальные результаты выборов 10 сентября

Еще 7 кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального округа Пресненский заявили о том, что считают сформированный по итогам голосования 10 сентября Совет депутатов нелегитимным.

В своем заявлении кандидаты в муниципальные депутаты пишут, что поддерживают позицию четырех кандидатов от «Единой России» и КПРФ по первому округу, ранее заявивших об отказе признавать опубликованные итоги голосования. Кандидаты, подписавшие заявление пишут:

«… Мы считаем, что опубликованные результаты ни в коей мере не соответствуют реальным настроениям жителей Пресненского района и не отображают их реальное волеизъявление, на все территории Пресненского района.

В момент подведения итогов голосования у кандидатов и наших наблюдателей полностью отсутствовала возможность осмотра проголосованных бюллетеней.

Вместо участия в подсчете голосов, мы получили готовые цифры из системы КОИБ. При этом, эти цифры не соответствуют настроениям избирателей, о которых мы знаем из собственных исследований и общения с жителями.

Мы не считаем легитимным состав муниципального совета Пресненского района, сформированного в соответствии с официальными результатами выборов. Мы считаем необходимым роспуск данного состава совета депутатов и проведение досрочных выборов в Совет депутатов Пресненского района, с обеспечением возможности ручного подсчета голосов.»

Заявление подписали:
Струков В.А., Григорьева В.П., Миновская Л.А., Еремеев А.И., Михеев Г.И., Геворгян А.К., Черный Д.В.

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