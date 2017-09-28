Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

СК: гендиректор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" задержаны, владельцы скрылись за границей

Опубликовано 28.09.2017 в разделе комментариев 2

СК: гендиректор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" задержаны, владельцы скрылись за границей

Гендиректор компании "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева задержаны в рамках уголовного дела о хищении средств пассажиров, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании "ВИМ-Авиа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) главным управлением по расследованию особо важных дел СК задержан генеральный директор указанной компании Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева", - цитирует ТАСС Петренко.

По ее словам, в ближайшее время "им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения".

Она также отметила, что совладельцы "ВИМ-Авиа" супруги Мурсекаевы покинули страну. "Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, по имеющейся у следствия информации, они находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения", - сообщила представитель СК.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Мещанин написал 28.09.2017 12:07
главбуха фмилия не Фунт часом?
Ответить
"...скрылись за границей"
А если б не было "заграницы"? написал 28.09.2017 12:00
Долой ЗАГРАНИЦУ!!!
НАШЕ ВСЁ!!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к врачам?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вкладчик "Югры" - отчаянный крик
Вкладчик "Югры" - отчаянный крик
28.09.2017
И.Стрелков о бунте мигрантов и Сирии
И.Стрелков о бунте мигрантов и Сирии
27.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Более половины жителей России экономят на лекарствах (1)
На юге России штормы и ураганы (0)
Новым главой Дагестана может стать генерал Росгвардии (2)
СК: гендиректор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" задержаны, владельцы скрылись за границей (2)
На Красной Пресне кандидаты-самовыдвиженцы и оппозиционные отказываются признавать официальные результаты выборов 10 сентября (1)
Смертность снижается в РФ... вместе с численностью дорогих россиян (4)
Твиттер-сообщение о смерти Хефнера вполне отразило упадок нравов, за который он так боролся (0)
Православные готовят крестовый поход? (3)
Генералы Росгвардии в хрустальных погонах будут качественнее охранять олигархию от народа (5)
Труп "ВИМ-Авиа" превратят во Франкенштейна, но только до октября (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Тряхнем старинoй:)
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Восход солнца и террор: какая связь?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Россия - вперёд !
Максим Калашников Максим Калашников: БУДУЩЕЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss