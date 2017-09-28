СК: гендиректор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" задержаны, владельцы скрылись за границей

Гендиректор компании "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева задержаны в рамках уголовного дела о хищении средств пассажиров, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании "ВИМ-Авиа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) главным управлением по расследованию особо важных дел СК задержан генеральный директор указанной компании Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева", - цитирует ТАСС Петренко.

По ее словам, в ближайшее время "им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения".

Она также отметила, что совладельцы "ВИМ-Авиа" супруги Мурсекаевы покинули страну. "Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, по имеющейся у следствия информации, они находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения", - сообщила представитель СК.