Новым главой Дагестана может стать генерал Росгвардии

Главным кандидатом на пост нового главы Дагестана является замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, сообщает РБК со ссылкой на источники близкие к руководству Дагестана, и подтвердили два собеседника, близких к Кремлю. Ранее Меликов занимал пост полпреда российского президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

По мнению собеседников издания, Меликов "хорошо знает регион и пользуется там уважением" и является "равноудаленной от кланов в республике фигурой".

Источник издания в Росгвардии отметил, что если Меликова рассматривают в качестве кандидата, то это связано с его происхождением, поскольку он наполовину лезгин. При этом он родился и вырос за пределами республики. Это тот случай, когда, с одной стороны, он вроде бы «национальный кадр», а с другой — «резкий человек». «Нужно, конечно, учесть и сегодняшнее его положение и имеющийся опыт работы полпредом», — отметил собеседник издания.

По словам сопредседателя Российского конгресса народов Кавказа Руслана Курбанова "Меликова готовили на этот пост несколько лет". "При этом он несколько раз отказывался от должности руководителя региона", - заявил Курбанов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Его работа на посту полпреда позволила ему ближе ознакомиться с республикой и понять глубину ее проблем", — отметил он.

Сергей Меликов - выпускник Военной академии им. Фрунзе и военной академии Генштаба России. Несколько лет возглавлял объединенную группировку войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ. В 2014 году назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, в июле 2016 года - первым заместителем начальника Росгвардии.