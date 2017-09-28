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Московский листок

Новым главой Дагестана может стать генерал Росгвардии

Опубликовано 28.09.2017 в разделе комментариев 2

Новым главой Дагестана может стать генерал Росгвардии

Главным кандидатом на пост нового главы Дагестана является замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, сообщает РБК со ссылкой на источники близкие к руководству Дагестана, и подтвердили два собеседника, близких к Кремлю. Ранее Меликов занимал пост полпреда российского президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

По мнению собеседников издания, Меликов "хорошо знает регион и пользуется там уважением" и является "равноудаленной от кланов в республике фигурой".

Источник издания в Росгвардии отметил, что если Меликова рассматривают в качестве кандидата, то это связано с его происхождением, поскольку он наполовину лезгин. При этом он родился и вырос за пределами республики. Это тот случай, когда, с одной стороны, он вроде бы «национальный кадр», а с другой — «резкий человек». «Нужно, конечно, учесть и сегодняшнее его положение и имеющийся опыт работы полпредом», — отметил собеседник издания.

По словам сопредседателя Российского конгресса народов Кавказа Руслана Курбанова "Меликова готовили на этот пост несколько лет". "При этом он несколько раз отказывался от должности руководителя региона", - заявил Курбанов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Его работа на посту полпреда позволила ему ближе ознакомиться с республикой и понять глубину ее проблем", — отметил он.

Сергей Меликов - выпускник Военной академии им. Фрунзе и военной академии Генштаба России. Несколько лет возглавлял объединенную группировку войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ. В 2014 году назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, в июле 2016 года - первым заместителем начальника Росгвардии.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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дагестан надо сделать губернией
:) написал 28.09.2017 12:46
а то совсем от рук отбились. Пусть Генерал-Губернаторы
наведут порядок.
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(без названия)
Лис написал 28.09.2017 12:32
Глава Дагестана Сергей Меликов.Звучит.А где вопли так называемых "русских"?
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