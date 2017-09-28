На юге России штормы и ураганы

Паромная переправа в Керчи все еще закрыта, и шторм все усиливается. С обеих сторон скопилось 2 тысячи 700 машин, и непонятно, на что они надеются. Оператор Керченской паромной переправы предупреждает, что шторм, по прогнозу, стихнет только в пятницу.

Крым в блокаде

Тем временем в Новороссийске порывы ветра утром 28 сентября достигли 35 м/с. Аварии на электрических сетях. Есть факты повторных порывов на одном и том же участке линий. По данным на 8:00, зафиксировано 38 поваленных деревьев. Водителей просят не выезжать в ближайшее время в город на личном автотранспорте. Жителей — без необходимости не покидать помещения, закрыть в домах окна и двери.

Вечером 27 сентября сорвало крышу со строящегося уже 8 лет спортивного центра.

Сильный ветер наблюдается и по всему Крыму. Время от времени отключают электричество, правда, быстро восстанавливают. Также временами пропадает связь.

А.Б.