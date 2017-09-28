Более половины жителей России экономят на лекарствах

Более половины россиян покупают лекарства только при крайней необходимости, стараются выбирать более дешевые аналоги, либо используют народную медицину, следует из результатов опроса, проведенного исследовательским холдингом "Ромир".

«Более половины респондентов стараются экономить на лекарствах, покупая препараты только при крайней необходимости (32%), либо выбирая более дешевые аналоги (18%), либо используя средства народной медицины (4%). В 2015 году об экономии на лекарствах в целом заявляли 57% респондентов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по-прежнему наиболее важным фактором при выборе лекарств для россиян является цена, об этом заявили более половины участников опроса – 55%. На втором месте — рекомендации врача (44%), на третьем — лечебный эффект препаратов (33%). Менее всего при выборе лекарств россияне обращают внимание на популярность марки (7%) и рекламу (2%).