Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Землетрясение в Сочи прошло почти незамеченным: отдыхающие все устремились в море

Опубликовано 28.09.2017 в разделе комментариев 0

сочи землетрясение краснодарский край погода
Землетрясение в Сочи прошло почти незамеченным: отдыхающие все устремились в море

Оперативные службы не обнаружили видимых разрушений и повреждений зданий, которые могли быть вызваны произошедшим в окрестностях курорта Сочи землетрясением. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По уточненным данным Единой геофизической службы РАН, в среду в 06:35 мск на удалении в 15 км от сочинского поселка Лазаревское на глубине 2 км зафиксирован толчок магнитудой 4,5.

"По сейсмособытию работают оперативные группы в Сочи и Туапсе. Разрушений и повреждений не обнаружено", - отметили в МЧС.

По словам представителя регионального Главка МЧС, многие жители Сочи и соседнего Туапсинского района ощутили землетрясение.

Ранее со ссылкой на сейсмостанцию Сочи сообщалось о произошедшем в Лазаревском районе Сочи землетрясении магнитудой 3,6. Самый сильный за последние 10 лет подземный толчок курорт пережил в декабре 2012 года, когда было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

Резкая перемена погоды произошла в Сочи вчера во второй половине дня: сперва появились перистые облака, но через полтора часа грянула гроза и двухчасовой дождь. В море наблюдались зарождающиеся смерчи. К полуночи небо расчистилось. Утром, правда, при относительно ярком солнце, пробивающемся сквозь облака, был сильный ветер и волны, что не мешало отдыхающим радоваться последним тёплым дням. С каждым днём, начиная с четверга, температура воздуха тут будет падать на градус, ожидается и охлаждение моря.

Новость по теме:

На юге России штормы и ураганы

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к врачам?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вкладчик "Югры" - отчаянный крик
Вкладчик "Югры" - отчаянный крик
28.09.2017
И.Стрелков о бунте мигрантов и Сирии
И.Стрелков о бунте мигрантов и Сирии
27.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Скандаля с ютуберами банкир Тиньков обогатился на 400 млн долларов (0)
Неугасающие склады боеприпасов под Винницей охраняло пьяное офицерьё (1)
Щедрая Россия списала $20 млрд долга странам Африки (9)
Горькая Балка стала ареной горестной "бытовухи": бывший супруг мстил тёще и жене (0)
Землетрясение в Сочи прошло почти незамеченным: отдыхающие все устремились в море (0)
Более половины жителей России экономят на лекарствах (1)
На юге России штормы и ураганы (5)
Новым главой Дагестана может стать генерал Росгвардии (5)
СК: гендиректор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" задержаны, владельцы скрылись за границей (5)
На Красной Пресне кандидаты-самовыдвиженцы и оппозиционные отказываются признавать официальные результаты выборов 10 сентября (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Я люблю этих людей
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Бедным бы отдали, они бы манную кашу детям купили
Дарья Митина Дарья Митина: Тряхнем старинoй:)
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Восход солнца и террор: какая связь?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss