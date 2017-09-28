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Московский листок

Щедрая Россия списала $20 млрд долга странам Африки

Опубликовано 28.09.2017 в разделе комментариев 9

Щедрая Россия списала $20 млрд долга странам Африки

Россия списала африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов, заявил президент Владимир Путин после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде.

"В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов", - цитирует Путина Интерфакс.

Президент добавил, что в 2016 году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации на нужды поддержки стран Африки $5 млн.

Отметим, что за постсоветский период щедрая Россия направо и налево списывала огромные суммы миллиардных кредитов для разных стран.

1996 год. Россия списала $3,5 млрд из $5 млрд долга Анголы.

Июнь 1999 года. В рамках Парижского клуба кредиторов подписано Кельнское соглашение, в соответствии с которым РФ в 2000–2003 годах списала 60–90% долгов целого ряда стран: Танзании, Бенина, Мали, Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Гвинеи, Чада, Йемена, Мозамбика, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне. На оставшиеся долги страны получили рассрочку до 30 лет.

Сентябрь 2000 года. Россией прощены $9,53 млрд из $11,03 млрд вьетнамского долга. Выплата оставшейся суммы отсрочена на 2016–2022 годы.

2001 год. Россия списала Эфиопии 80% долга в $4,8 млрд — $3,8 млрд. В 2005 году была списана почти вся оставшаяся часть с процентами — $1,1 млрд.

Конец 2003 года. $11,1 млрд из $11,4 млрд были прощены Монголии. Оставшиеся $300 млн страна вернула сразу после списания. В 2010 году Россия списала Монголии $180 млн.

В том же 2003 году Россия и Лаос заключили соглашение о списании 70% долга в $1,3 млрд — $960 млн.

Июль 2004 года. Полностью списан остаток задолженности Никарагуа размером $344 млн. До этого РФ дважды проводила списание никарагуанского долга: в 1992 году были прощены $2,55 млрд из $3,11 млрд, а в 1996 году — 90% из $3,4 млрд. Общий объем прощенных средств составил $5,95 млрд.

Ноябрь 2004 года. Списаны $9,5–9,8 млрд иракского долга при общем размере задолженности $10,5 млрд.

Май 2005 года. Россия списала Сирии $9,782 млрд из $13,4 млрд долга. В свою очередь, Дамаск обязался закупать российское вооружение и провести модернизацию поставленной в советские времена бронетехники.

Март 2005 года. Прощены $1,104 млрд из $1,268 млрд эфиопского долга. В 2001 году РФ списала $4,8 млрд — на тот момент объем задолженности Эфиопии составлял $6 млрд.

2006 год. Москва списала долг Алжира СССР в размере $4,7 млрд.

2007 год. Россией было списано $11,1 млрд Афганистану.

Февраль 2008 года. Россия списала Ираку $12 млрд — 93% долга, который составлял $12,9 млрд. В апреле того же года был списан долг Ливии в размере $4,5 млрд.

Сентябрь 2012 года. Россия списала долг КНДР на сумму $11 млрд.

Апрель 2013 года. Россия простила Киргизии $500 млн. $188,9 млн списали сразу, вторая задолженность в размере $300 млн будут списывать равными долями в течение десяти лет.

Июль 2014 года. Москва простила Кубе $31,7 млрд долга из $35,2 млрд задолженности перед Россией.

Ноябрь 2014 года. Россия простила Украине $800 миллионов задолженности за газ.

Январь 2016 года. Россия ратифицировала соглашение о списании долга Монголии в размере $170 миллионов. При этом в 2003 году Россия списала 11,1 миллиарда долларов монгольского долга. В 2010 году РФ простила ей долг в 180 миллионов долларов.

Март 2016 года. Госдума ратифицировала соглашение о списании 95% долга Узбекистана перед Россией в объеме 864 млн долларов.

Июнь 2017 года. Правительство России списало Киргизской Республике долг на сумму $240 млн.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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Люди добрые поверьте,запоет Путин.
Расставанье хуже смерти. написал 28.09.2017 15:07
Давали в долг оружие при СССР.Получать надо было сейчас бананами,раз нет у африканцев долларов.Но Путин за это своеволие ответит.Даже не мог выторговать бамбуковые удилища для удочек и для лыжных палок,а еще спортсмен.Бамбук в тропиках за ненадобностью вырубают,а в России он не растет.Да и бананы там уже и обезьянам приелись.Не нужны эти двое,Путин и Медведев ,в качестве руководителей России.Порошенко тоже не нужен,как президент Украины.Запустил США строить базу в Очакове,а США тем самым отхватят акватории Черного моря и будут получать из сероводорода водород,когда закончатся нефть и газ.А славяне будут покупать у ЯНКИ водород для техники,которая придет на смену бензиновым и керосиновым двигателям.
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(без названия)
XZ написал 28.09.2017 15:04
Украина перешла во враги России только после того как Россия на нее напала, начала войну, захватила украинские Крым и Донбасс и убила более 10 тыс. украинцев
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(без названия)
Смешко как населюки-россияне написал 28.09.2017 15:02
Чувствуют свою причастность к делам кремля. Так блоха причастна к делам собаки. Или раб к делам хозяина.
В России не капитализм. В России гнусный рабовладельческий строй замаскированний под феодализм. Утяжеленный пожизненной данью Чечне.
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списание долгов очень прибыльное дельце
Семен Петрович написал 28.09.2017 15:02
для тех кто списывает, разумеется. Помнится у Сторчака при обыске нашли лимон баксов наликом... на повседневные расходы, так сказать. Но потом отмазали и он до сих пор активно списывает долги всем кому не поподя. Все это понятно, непонятно зачем этим бравировать?! Еще не понятно почему никто из журналюк не задал вопрос - а накуя их списывать?!
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Мысли вслух
ХХХ написал 28.09.2017 14:36
Ну, списали! Что тут удивительного? В России - капитализм, а это значит - частная собственность. Вот, например, океанская яхта, она принадлежит ,скажем, Абрамовичу. Или, например, особняк в центре Лондона, принадлежит, допустим, Леониду Михельсону. Вот все это списывать действительно никак нельзя! А деньги из бюджета государства кому принадлежат? Говорите народу? Не смешите! Это раньше, в СССР они пренадлежали народу, а сейчас, пока их не украли, никому они не пренадлежат. Вот их и списывают. Спишут и бумажной волокиты будет меньше. Кроме того, государства, с которых Россия списала долг, теперь ничем России не будут обязаны и могут смело переходить в лагерь противника России. Как, например, это сделала Украина и многие другие. Капризные вы, господа, все довольны, а вам, получаеться, опять не угодили.
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(без названия)
3авиднов Никодим написал 28.09.2017 14:32
В общем, всем своим корешам Главстерх простил то, что они были должны нам.
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(без названия)
хорошая новость! написал 28.09.2017 14:24
Если списали 20 ярдов долга каким-то обезьянам
то и 3 ярда долга Украине спишут легко
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(без названия)
!!QTODAOQQ!!!& написал 28.09.2017 14:24
-Таки этим африканцам долги можно и нужно таки списывать! Таки они же безнадежны! Все природные таки ресурсы там захватили цивилизованные страны, таки населенные ублюдками, и сами африканцы только и имеют автоматы! разве-что и автоматы отнять и сдать в металлолом... То таки да...
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то есть путин об этом говорит как о заслуге?!
kerg написал 28.09.2017 14:17
Я понимаю. если б они собственным гражданам что нибудь списали... валютным ипотечникам или, например, многодетным семьям... ан нет. Скорее наоборот - списали все что был должен сбербанк народу по советским вкладам
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