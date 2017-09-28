Горькая Балка стала ареной горестной "бытовухи": бывший супруг мстил тёще и жене

Семейные «разборки» произошли в Новопокровском районе. Установлено, что 32-летний подозреваемый жил под одной крышей с бывшей женой и тещей по улице Северной в селе Горькая Балка. Мужчина часто ссорился с обеими женщинами. Вечером 10 сентября подозреваемый был пьян, и в очередной раз начал выяснять отношения с бывшей тещей. В разгар скандала предполагаемый преступник схватил нож и начал наносить удары в шею и голову жертвы. Услышав крики 64-летней матери, ее дочь бросилась на помощь. Как только она забежала в кухню, бывший муж обрушил свой гнев на нее. В тот момент, когда злоумышленник бил ее ножом, первая потерпевшая смогла выбежать из дома и вызвать полицию и «скорую».

Обе женщины получили серьезнейшие травмы — теща не менее 12 ножевых ранений, а ее 34-летняя дочь — 4 ранения.

Преступник сбежал, однако был задержан «горячим следам» сотрудниками полиции.

- В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в Подольске два года назад было похуже... Уголовное дело там было возбуждено по факту убийства детей. 30-летнему мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям УК РФ - "убийство двух малолетних, совершенное с особой жестокостью" и "покушение на убийство двух и более лиц".

Как стало известно вечером в воскресенье, в убийстве детей (9 месяцев и 4 года) подозревается их отец. Об этом 18 октября "Интерфаксу" сообщила официальный представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По предварительной информации, подозреваемый, находясь в квартире вместе с семьей, нанес четырехлетнему сыну и девятимесячной дочке множественные ножевые ранения. В результате дети скончались.

После этого он напал с ножом на супругу. В квартире также находился племянник подозреваемого, который помешал главе семейства покончить жизнь самоубийством.

Причем, как сообщили следователи в понедельник, мужчина планировал совершить преступление еще неделю назад из-за возникших в семье материальных трудностей.

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