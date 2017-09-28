Неугасающие склады боеприпасов под Винницей охраняло пьяное офицерьё

Артиллерийские склады в одной из воинских частей на Украине охраняли пьяные полковник и подполковник. Об этом в четверг, 28 сентября, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, передает «Интерфакс». «По состоянию на вчера в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся выстрелы для ракет "Точка-У", военная прокуратура и военная служба правопорядка обнаружили на месте несения службы двух старших офицеров в состоянии полного алкогольного опьянения», — сообщил Матиос на брифинге в Одессе.

По его словам, полковник и подполковник уже отстранены от службы, в отношении них составлены протоколы. «Я думаю, такие случаи неодиночные», — отметил военный прокурор. Где именно произошел данный инцидент, он не уточнил.

Ранее Матиос, говоря о пожаре на складе боеприпасов в Винницкой области 26 сентября, заявил, что там не работала пожарная сигнализация, а также не хватало 50 процентов технических средств охраны.

Сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей в Винницкой области поступили поздно вечером 26 сентября. Возгорание произошло во вторник вечером на складе с боеприпасами, на котором находятся ракеты с системами залпового огня "Смерч", "Град" и "Ураган" и артиллерийские снаряды. Ввсего более 188 тыс. т. В окрестностях склада площадью 60 га проводилась эвакуация жителей.

Над Винницкой областью закрыто воздушное пространство, перекрыто движение на трассе Винница — Киев и Житомир — Могилев — Подольский.

И в настоящее время воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра события полностью закрыто. Украинские железные дороги изменили маршруты 14 поездов, эвакуированы работники четырех ближайших к месту происшествия станций.

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