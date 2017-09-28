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Московский листок

Скандаля с ютуберами банкир Тиньков обогатился на 400 млн долларов

Опубликовано 28.09.2017 в разделе комментариев 0

банки классоваяненависть соцсети
Скандаля с ютуберами банкир Тиньков обогатился на 400 млн долларов

За время публичного скандала вокруг Youtube-канала Nemagia и миллиардера Тинькова состояние последнего выросло на 400 млн долларов, пишет российское издание журнала Forbes. Издание отмечает, что на 8 августа, когда был опубликован ролик о Тинькове, состояние бизнесмена оценивалось в 1,6 миллиарда долларов. 26 сентября, когда Тиньков отказался от претензий к авторам канала Nemagia, оно оценивалось уже в 2 млрд.

При этом российский Forbes не приводит каких-либо свидетельств того, что на увеличение состояния Тинькова повлиял спор с Михаилом Печерским и Алексеем Псковитиным, кроме, пожалуй, заголовка, открывающегося фразой "на волне хайпа". Главным фактором роста состояния предпринимателя стало увеличение стоимости акций "Тинькофф банка". Котировки с начала августа по конец сентября выросли с 13 до 17 долларов за акцию. Опрошенные изданием эксперты связывают это с общим подъемом банковского сектора и хорошей отчетностью банка.

8 августа, напомним, Печерский и Псковитин опубликовали на Youtube-канале Nemagia "ВидеоОбзор#3 - Миллиардер Олег Тиньков (Рабство "Тинькофф банк")". В ролике, содержащем ненормативную лексику, председатель совета директоров "Тинькофф банка" был назван мошенником, а его банк - маркетинговым пузырем. Авторы видеоматериала представили нарезку из интервью Тинькова и комментариев о нем и работе его банка.

Создатели ролика при этом утверждали, что все персонажи в ролике вымышленные, а "любое совпадение случайно, это всего лишь юмор, пародия и развлечение", но такого рода пояснения не помогли.

В конце августа "Тинькофф банк" подал иск о защите деловой репутации к Печерскому и Псковитину. Сумма иска не называлась. 5 сентября Роскомнадзор пообещал заблокировать доступ к ролику по решению Кемеровского районного суда. Позднее Олег Тиньков подчеркивал, что особенно его задели оскорбления в адрес жены.

19 сентября Алексею Псковитину после допроса в управлении организации дознания Главного управления МВД России в Москве сменили статус по делу о клевете со свидетеля на подозреваемого. У него дома прошел обыск.

26 сентября Тиньков заявил, что отзовет все иски и заявления в полицию, поданные им к авторам Nemagia. Об этом он сказал в интервью Амирану Сардарову на канале "Дневник хача". Позже представитель "Тинькофф-банка" подтвердил, что заявления об отказе по всем возбужденным делам поданы.

Адвокат блогеров Александр Зинуров тогда пояснил, что в случае отзыва гражданских исков их рассмотрение будет отменено автоматически, но отозвать свое заявление в полицию о клевете Тиньков без последствий уже не может. "Мнение заявителя здесь уже никакой роли не играет", - пояснил адвокат. Зинуров также сообщил, что блогеры готовы извиниться перед банкиром, но только если он сам приедет в Кемерово.

Напомним, 19 сентября неизвестные выломали дверь в квартиру блогера Юрия Хованского, который ранее публично встал на защиту ведущих YouTube-канала Nemagia в их конфликте с основателем "Тинькофф банка". Более того, Хованский по рекомендации адвокатов удалил с видеохостинга и свои ролики об Олеге Тинькове. 

"Остаюсь при своем мнении, но более не могу выражать его публично. Спорить с результатами экспертизы, зная судьбу Тесака, не хочу, выбитых дверей более не желаю. Моя крепость выдержит налет десяти Калашниковых, но мне практически нечего противопоставить полицейским, топ-адвокатам, обыскам, проверкам и конфискациям…" - написал блогер на своей странице в "ВКонтакте". 

Хованский также опубликовал фотографию выбитой двери и копию письма с претензиями от Тинькова. В документе банкир требует удалить ролики "Тиньков, ты не прав" и "Обыски у Nemagia - Тиньков беспределит", в которых блогер поддержал авторов канала Nemagia Алексея Псковитина и Михаила Печерского.

8 августа Печерский и Псковитин опубликовали на Youtube-канале Nemagia видеоматериал под названием "ВидеоОбзор#3 - Миллиардер Олег Тиньков (Рабство "Тинькофф банк)". В этом ролике председателя совета директоров "Тинькофф банка" Олега Тинькова назвали мошенником, а его банк - маркетинговым пузырем. Ролик содержит выдержки из интервью Тинькова, комментарии блогеров о личности банкира и работе кредитной организации, а также ненормативную лексику. При этом авторы видео утверждают, что этот "обзор" создан в художественных целях, "все персонажи вымышленные, любое совпадение случайно, это всего лишь юмор, пародия и развлечение". С момента публикации ролик набрал более 4,1 миллиона просмотров.

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