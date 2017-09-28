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Московский листок

Министр связи пригрозил блокировкой Telegram

Опубликовано 28.09.2017 в разделе комментариев 0

Министр связи пригрозил блокировкой Telegram

Популярный мессенджер Telegram попадет под блокировку, если компания не будет исполнять российское законодательство, заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

"В конечном итоге блокировка Telegram, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать, они, с точки зрения исполнения закона, подпадут под блокировку", - цитирует министра Интерфакс.

При этом он выразил удивление повышенному общественному вниманию к Telegram. "Есть гораздо более известные зарубежные платформы для обмена сообщениями, например Viber и WhatsApp. Telegram, я думаю, не является сегодня лидирующим мессенджером на рынке Российской Федерации", - сказал Никифоров.

Он также отметил, что переписка владельца Telegram Павла Дурова с ФСБ, которую он выложил в своем аккаунте, не имеет отношения к "антитеррористическому закону Яровой".

"Все, что сейчас происходит - это не антитеррористический закон, это закон еще 2014 года, поправки в закон об информации, это касается понятия организатора распространения информации, это было все принято еще в 2014 году", - пояснил Никифоров.

Напомним, накануне основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила в отношении его компании административный протокол в рамках "закона Яровой".

"В России у Telegram уже около 10 млн пользователей. Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам", - написал Дуров, приложив документы, которые прислали из России в лондонский офис Telegram.

В первом документе от 31 августа ФСБ извещает Дурова о том, что в отношении его компании будет составлен протокол об административном правонарушении. Второй документ от 14 сентября включает в себя копию протокола "по факту неисполнения обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений".

Напомним, «антитеррористический пакет» Яровой обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил лично Павла Дурова, администрацию Telegram и его пользователей о блокировке мессенджера, если компания отказывается исполнять российское законодательство.

«Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram, и официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа», — заявил Жаров.

 



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