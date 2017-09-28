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Московский листок

Гвинейские депутаты пройдут стажировку в Госдуме РФ

Опубликовано 28.09.2017 в разделе комментариев 1

Гвинейские депутаты пройдут стажировку в Госдуме РФ

Депутаты из Гвинеи будут проходить стажировку в Государственной Думе РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с председателем Национального собрания Гвинеи Клодом Кори Кондиано.

"Такой формат позволит в постоянном режиме предметно обсуждать вопросы, сближая парламенты и насыщая конкретикой наши отношения", - цитирует Володина Интерфакс. Кроме того, он высказался за то, чтобы "начать активную работу в рамках межпарламентской комиссии, которая могла бы проводить заседания раз в полгода в России и Гвинее поочередно".

В свою очередь Кондиано отметил, что у российских депутатов намного больше опыта. Именно поэтому, по его мнению, гвинейские парламентарии должны пройти обучение на Охотном Ряду.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на встрече со своим гвинейским коллегой Альфой Конде заявил, что Россия списала африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов.

"В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов", - сказал Путин.

Президент добавил, что в 2016 году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации на нужды поддержки стран Африки $5 млн.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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походу каюк Гвинеи
бивис написал 28.09.2017 18:33
через полгодика попадет под международные санкции, введут "закон яровой", заблокируют Интернет а у всех гвинейских депутатов появятся виллы в Европе...
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