Россияне по-прежнему не готовы протестовать

Согласно опросу, проведенному "Левада-центром", более 80% жителей России не хотят участвовать в массовых протестах как в защиту своих прав, так и в политических акциях.

Из них 69 % считают, что массовые волнения в обозримом будущем маловероятны. Вместе с тем 26% наших сограждан допускают возможность массовых выступлений населения из-за падения уровня жизни. При этом 14% готовы лично принять участие в них участие.

Выступления людей по политическим мотивам считают допустимыми 21% респондентов, что на 7 процентов больше, чем в феврале. Участвовать в них собираются 11% опрошенных.

Социолого отмечают, что в целом уровень протестных настроений в РФ сейчас выше, чем был в начале года, однако он несколько снизился, по сравнению с июньским показателем.