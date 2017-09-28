Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россияне по-прежнему не готовы протестовать

Опубликовано 28.09.2017 в разделе комментариев 0

Россияне по-прежнему не готовы протестовать

Согласно опросу, проведенному "Левада-центром", более 80% жителей России не хотят участвовать в массовых протестах как в защиту своих прав, так и в политических акциях.

Из них 69 % считают, что массовые волнения в обозримом будущем маловероятны. Вместе с тем 26% наших сограждан допускают возможность массовых выступлений населения из-за падения уровня жизни. При этом 14% готовы лично принять участие в них участие.

Выступления людей по политическим мотивам считают допустимыми 21% респондентов, что на 7 процентов больше, чем в феврале. Участвовать в них собираются 11% опрошенных.

Социолого отмечают, что в целом уровень протестных настроений в РФ сейчас выше, чем был в начале года, однако он несколько снизился, по сравнению с июньским показателем.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к врачам?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вкладчик "Югры" - отчаянный крик
Вкладчик "Югры" - отчаянный крик
28.09.2017
И.Стрелков о бунте мигрантов и Сирии
И.Стрелков о бунте мигрантов и Сирии
27.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россияне по-прежнему не готовы протестовать (0)
Гвинейские депутаты пройдут стажировку в Госдуме РФ (1)
Министр связи пригрозил блокировкой Telegram (0)
Скандаля с ютуберами банкир Тиньков обогатился на 400 млн долларов (0)
Неугасающие склады боеприпасов под Винницей охраняло пьяное офицерьё (5)
Щедрая Россия списала $20 млрд долга странам Африки (14)
Горькая Балка стала ареной горестной "бытовухи": бывший супруг мстил тёще и жене (0)
Землетрясение в Сочи прошло почти незамеченным: отдыхающие все устремились в море (0)
Более половины жителей России экономят на лекарствах (1)
На юге России штормы и ураганы (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Думскoе
Максим Калашников Максим Калашников: СКР отпустил за границу мошенников, с которыми велел разобраться Путин
Максим Калашников Максим Калашников: Как понимать губернаторопад?
Дарья Митина Дарья Митина: Я люблю этих людей
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Бедным бы отдали, они бы манную кашу детям купили
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss