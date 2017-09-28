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Московский листок

Россия обогнала весь мир по росту числа долларовых миллионеров

Опубликовано 28.09.2017 в разделе комментариев 2

Россия обогнала весь мир по росту числа долларовых миллионеров

Россия в 2017 году стала лидером в мировом рейтинге стран с самым высоким темпом роста числа долларовых миллионеров, говорится в ежегодном докладе консалтинговой компании Capgemini World Wealth Report 2017.

По данным аналитиков, с января 2017 года число российских граждан, активы которых перевалили за 1 млн долларов, выросло на 19,7%, что в два раза превышает средний по миру темп в 7,5%.

При этом, общее количество миллионеров в России остается небольшим - 182 тыс. человек (примерно столько же их в Испании и Саудовской Аравии). Для сравнения: в США их 4,8 млн, в Японии — 2,9 млн, в Германии — 1,2 млн, а в Китае — 1,1 млн.

В первую десятку лидеров по росту числа долларовых миллионеров также вошли Индонезия, Нидерланды, Норвегия, Таиланд, Швеция, Тайвань, Канада, Бразилия и Франция.

По данным аналитиков, к 2025 году общее состояние долларовых миллионеров превысит $100 трлн (в 1996 году оно равнялось $16,6 трлн).

 



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Всего комментариев к статье: 2
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В лад написал 28.09.2017 21:06
Пора ФРС начать печатать рубли.
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между тем..... по данным Росстата...
корнхолио написал 28.09.2017 20:47
реальные располагаемые доходы россиян падают четвертый год подряд. В 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году &#8212; 3,2%, в 2016 на 5,9% - это самый большой показатель со времен кризиса 1998-1999 годов. 19,8 млн человек сейчас живут на доход ниже прожиточного минимума.
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