Россия обогнала весь мир по росту числа долларовых миллионеров

Россия в 2017 году стала лидером в мировом рейтинге стран с самым высоким темпом роста числа долларовых миллионеров, говорится в ежегодном докладе консалтинговой компании Capgemini World Wealth Report 2017.

По данным аналитиков, с января 2017 года число российских граждан, активы которых перевалили за 1 млн долларов, выросло на 19,7%, что в два раза превышает средний по миру темп в 7,5%.

При этом, общее количество миллионеров в России остается небольшим - 182 тыс. человек (примерно столько же их в Испании и Саудовской Аравии). Для сравнения: в США их 4,8 млн, в Японии — 2,9 млн, в Германии — 1,2 млн, а в Китае — 1,1 млн.

В первую десятку лидеров по росту числа долларовых миллионеров также вошли Индонезия, Нидерланды, Норвегия, Таиланд, Швеция, Тайвань, Канада, Бразилия и Франция.

По данным аналитиков, к 2025 году общее состояние долларовых миллионеров превысит $100 трлн (в 1996 году оно равнялось $16,6 трлн).