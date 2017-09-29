Навальный "дое... до мышей" - разоблачил Соловьева

ФБК опубликовал расследование о недвижимости телеведущего Владимира Соловьева. Фонд оценил ее в миллиард рублей. Фонд показал в интернете виллу Соловьева в Италии на озере Комо. Кроме этого ФБК обнаружил у Соловьева удостоверение резидента Италии.

Владимир Соловьев уже ответил: "Я богатый человек, об этом кто-то не знал? Я не видел этого текста, но не очень понимаю, в чем претензии ко мне, в том, что я этого не скрываю? Я занимался бизнесом в девяностые и являюсь богатым человеком".

Впервые сказал честно...

Это, наверно, самое главное - Соловьев спокойно признал себя богатым человеком, то есть не просто богатым, а настоящим мультимиллионером. На чем его карьеру "властителя дум" можно считать законченной. Хотя на телевизор его, конечно, пускать будут по-прежнему - его хозяева не семи пядей во лбу люди, это очевидно. Они тоже пока не понимают, что своим признанием Соловьев уничтожил себя как фигуру влияния.

Ну какой там бизнес в 90-х? В 1992 году вернулся в Россию из США, по его словам, ничем не подтвержденным, «у меня заводы были свои, в России и на Филиппинах. Выпускали дискотечное оборудование в 1990-е годы, продавали его по всему миру. Было агентство по трудоустройству в Москве». В 1998 году продал бизнес и вложил деньги в акции Газпрома... Но на этом десятки миллионов долларов не сделаешь, и вилл в Италии не купишь.

Тем более странно, когда в кризис 1998 года "мультимиллионер" идет работать ведущим на радио. Впрочем, другим тогда везло и меньше - шли в таксисты.

В общем, трудно не согласиться с Навальным: "Человек он в сущности бездарный и проходил по разряду ведущих третьего сорта в те времена, когда на ТВ была конкуренция. Зато во времена цензуры он расцвел. И очень, ОЧЕНЬ разбогател".

И ведь никто не сказал парню, что людям его профессии лучше скрывать свое богатство... Еще лучше быть бедным и честным, но это уже нечто несбыточное.

Ну и "спалил" хозяев - перекормили они его, сильно перекормили...

Вот Леша Навальный никогда не скажет про себя: "Я богатый человек". Потому и "в коня корм".

А.Б.