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Московский листок

Крым в блокаде уже трое суток

Опубликовано 29.09.2017 автором в разделе комментариев 0

керчь паром
Крым в блокаде уже трое суток

Работа паромов на Керченской переправе предположительно будет возобновлена в пятницу, 29 сентября. Такой прогноз дает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Пока же на переправе по-прежнему дует сильный ветер со скоростью до 23 метров секунду, при котором движение в мелководном проливе невозможно.

Надо отдать должное организации переправы  - на накопительных площадках работают три стационарных пункта обогрева, 16 точек общественного питания, три медпункта, детская игровая комната, 20 душевых кабинок, развернуты две полевые кухни, организована выдача горячего чая. Для застрявших в порту "Крым" для пассажиров и автомобилистов пригнали восемь плацкартных железнодорожных вагонов, в которых разместили около 500 человек. По последним данным, на крымском берегу погрузки на паром ожидают более 1650 автомобилей, на кубанском - 1271.

Крым в блокаде

В принципе, ничего этого могли и не делать - риск застрять в пробке в шторм прописан в условиях, это неизбежно.

Вопрос в другом, о чем я писал два дня назад, а до того - с 2014 года: "На самом деле так организовать снабжение полуострова с населением в 2,5 миллиона человек, чтобы оно осуществлялось "в одну нитку", надо уметь. А ведь я еще в 2014-м году, в самом начале крымской эпопеи, писал, что паромные перевозки необходимо диверсифицировать, не сосредоточиваясь на одной лишь Керченской переправе".

Кстати, тогда, в 2014-м министр культуры Мединский, которому почему-то вместе с туризмом поручили и переправу, собирал совещание по этому вопросу, но так ничего и не решили - сосредоточились на "узком месте" в Керчи. Ну вот и результат, причем еще не самый страшный. В холодный сезон шторма в Керченском проливе могут идти неделями, и очень большой силы. Так, в ноябре 2008 года в Керченском проливе затонуло сразу несколько кораблей.

Кстати, и мост не гарантирует полной проходимости пролива в любую погоду - зимой в сильный ветер и снегопады его все равно придется перекрывать. Как и дорогу через Старый Крым, не говоря об экстремальной трассе Судак-Алушта. А другой дороги пока нет.

Безусловно тоннель под проливом был бы намного надежней, но выбрали мост...

Хотя на критику местные власти реагируют. Это, наверно, хорошо. Вот 9 сентября вышел текст Макксима Калашникова с моим комментарием.

Чтобы от Крыма тошнило

И вот уже сообщили, что в Севастополе открыли завод по производству реагента для фильтров, а губернатор лично анонсировал подводный тоннель, правда, через Севастопольскую бухту на Северную сторону, куда сейчас ходят только небольшие паромы. Такой ответ на упрек: "Сегодня крымский чиновник поставлен в такие условия, что думать на перспективу, планировать сколь-нибудь масштабно он просто не имеет возможности. Даже если и способен. О какой инновационной экономике можно тут говорить? Реализуются только самые тривиальные, "тупые" решения - иные просто не рассматриваются".

И вот ответ - пожалуйста, тоннель. Правда даже не проект, а всего лишь пожелание губернатора, высказанное публично. В принципе, подход позитивный, даже отдаленно напоминает диалог с гражданским обществом. Но есть сомнения, что тоннель и правда будет - изыскательских работ не было, может, и невозможно его построить - в советское время говорили про мост, например. Но тоже только говорили.

Да и как? Берег на Северной очень высокий, автомобиль с переправы идет по дороге резко в гору, на второй передаче. А теперь добавьте еще крутизны на глубину залегания тоннеля... Что, машины будут идти круто вверх, как ракеты?

И так во всем.

Пока же видим 3 тысячи машин, которые стоят в порту уже трое суток. И никакой альтернативы паромной переправе.

Сейчас Путин в гостях у Эрдогана, меряются там чем-то... А вот лучше спросил бы, как турки решают проблемы Северного Кипра? А ведь они - решают.



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