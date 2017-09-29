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Московский листок

Начальник Камчатской полиции попался на финансовых махинациях

Опубликовано 29.09.2017 в разделе комментариев 1

Начальник Камчатской полиции попался на финансовых махинациях

Сотрудники ФСБ задержали начальника УМВД по Камчатскому генерал-майора Александра Сидоренко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает сайт Следственного комитета РФ.

"Следователями ГСУ СК России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, задержан начальник УМВД по Камчатскому краю Александр Сидоренко. Следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что 54-летний генерал-майор был задержан 28 сентября в аэропорту Петропавловска-Камчатского по возвращении из отпуска и сразу же отправлен в Хабаровск, где с ним начали работу следователи. Сидоренко подозревают в участии в финансовых махинациях при строительстве вертолетной площадки Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском.

В региональных УМВД России и УФСБ России данную информацию официально не подтверждают и не опровергают. Между тем, 29 сентября 2017 г. с сайта УМВД по Камчатскому краю из раздела «руководство» исчезла информация о начальнике вправления. Ознакомиться можно лишь с биографиями троих заместителей.

Генерал-майор Сидоренко возглавлял УМВД по Камчатскому краю 6,5 лет. До назначения на эту должность он занимал пост начальника криминальной милиции Республики Коми.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Уря!
Санек написал 29.09.2017 09:16
Как всегда ничего не понятно. Какая там в ж... площадка? Что он там мог украсть? Несколько миллионов? Тогда он просто ангел. Ведь это мелочь, семечки. Ну, хорошо, что хоть отдохнуть успел.
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