В Каталонии конфисковали около 2,5 миллиона бюллетеней для референдума

Власти Испании продолжают принимать меры, препятствующие проведению референдума о независимости Каталонии.

Конституционный суд Испании признал незаконным голосование, запланированное на 1 октября. В частности, власти страны заблокировали более 140 сайтов, которые поддерживают референдум.

В четверг полиция Испании изъяла в Каталонии порядка 2,5 миллиона бюллетеней и конвертов для голосования, а также около 100 урн, сообщает El Pais.

- Правда, пока, как в РФ, за организацию референдума в Испании не сажают, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Это существенное отличие, но в остальном все очень похоже...