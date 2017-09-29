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Московский листок

В Каталонии конфисковали около 2,5 миллиона бюллетеней для референдума

Опубликовано 29.09.2017 в разделе комментариев 1

В Каталонии конфисковали около 2,5 миллиона бюллетеней для референдума

Власти Испании продолжают принимать меры, препятствующие проведению референдума о независимости Каталонии.

Конституционный суд Испании признал незаконным голосование, запланированное на 1 октября. В частности, власти страны заблокировали более 140 сайтов, которые поддерживают референдум.

В четверг полиция Испании изъяла в Каталонии порядка 2,5 миллиона бюллетеней и конвертов для голосования, а также около 100 урн, сообщает El Pais.

- Правда, пока, как в РФ, за организацию референдума в Испании не сажают, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Это существенное отличие, но в остальном все очень похоже...



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Всего комментариев к статье: 1
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Лис написал 29.09.2017 08:53
Испания становится такой же клерикальной фашистской помойкой как и православный концлагерь Рашка.
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