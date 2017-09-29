Головной офис "ВИМ-Авиа" обнаружили в сельском гараже в 100 километрах от Казани

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" зарегистрирована в небольшой комнате в здании бывшего гаража на окраине татарского села Богатые Сабы в 100 километрах от Казани, сообщает новостной портал "События".

Население поселка составляет 8,5 тысячи человек. Дом, в котором находится головной офис авиакомпании, принадлежит сабинскому муниципальному производственному предприятию жилищно-коммунального хозяйства (МПП ЖКХ).

"Можете пройти, там все равно ничего нет, только вывеска. У них там сейчас идет ремонт, вот недавно заменили окна. Помещение пустое стоит, там никто не работает. Я их давно не видел, с прошлого года. Как вывеску поставили в прошлом году, они там ходили, а после этого я их не видел ни разу", - рассказал журналистам охранник.

Представительницы сабинских коммунальных служб рассказали изданию, что одна пустая комната в здании площадью 18 кв метров сдается компании «ВИМ-Авиа» в аренду за 5 тысяч рублей в месяц. Иногда туда ненадолго приходят двое мужчин. Представителей перевозчика в головном офисе журналистам обнаружить не удалось.

Напомним, 25 сентября авиакомпания «Вим-Авиа» заявила о прекращении чартерных рейсов в связи с тем, что у нее нет средств для продолжения деятельности. Ее общая задолженность оценивается в 1,3 млрд руб. Между тем, компания успела распродать свыше 200 тысяч билетов на свои рейсы. Десятки тысяч россиян уже застряли заграницей — в аэропортах Турции, Кипра, Греции, Италии. Сейчас по делу о мошенничестве задержаны генеральный директор и главный бухгалтер компании Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева. Также известно, что совладельцы авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаева беспрепятственно покинули Россию.