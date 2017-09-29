Навального задержали в Москве накануне митинга в Нижнем Новгороде

Оппозиционный политик Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома в Москве утром в пятницу 29 сентября. "Ох, как старик Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде. Вышел, чтобы ехать на вокзал — задержали в подъезде. Как в кино, подъехала машина — из нее полиция", — написал он в Instagram.

Политика доставили в ОВД "Даниловский". Причины задержания ему не известны.

"Задержали, привезли, охраняют и никто ничего не знает. За что, говорю, задержан? — Сейчас разберемся", — отметил Навальный.

Напомним. 29 сентября Навальный должен был провести несанкционированную акцию в Нижнем Новгороде.

Накануне главное управление МВД по Нижегородской области призвало граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупредила организаторов о предусмотренной законом ответственности. "Мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности. Полиция еще раз предупреждает организаторов акции о предусмотренной законом ответственности за возможные последствия этого несогласованного мероприятия", - говорится в сообщение пресс-службы ГУ МВД.