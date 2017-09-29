Навального задержали в Москве накануне митинга в Нижнем Новгороде

Оппозиционный политик Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома в Москве утром в пятницу 29 сентября. "Ох, как старик Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде. Вышел, чтобы ехать на вокзал — задержали в подъезде. Как в кино, подъехала машина — из нее полиция", — написал он в Instagram.
Политика доставили в ОВД "Даниловский". Причины задержания ему не известны.
"Задержали, привезли, охраняют и никто ничего не знает. За что, говорю, задержан? — Сейчас разберемся", — отметил Навальный.
Напомним. 29 сентября Навальный должен был провести несанкционированную акцию в Нижнем Новгороде.
Накануне главное управление МВД по Нижегородской области призвало граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупредила организаторов о предусмотренной законом ответственности. "Мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности. Полиция еще раз предупреждает организаторов акции о предусмотренной законом ответственности за возможные последствия этого несогласованного мероприятия", - говорится в сообщение пресс-службы ГУ МВД.
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Виктор + написал 29.09.2017 12:18
демократия это колбаса написал 29.09.2017 12:10
Советскую власть. Кислотный Дождь обрыдается. А что Антикапитализм 2017 придушили не дав начаться
это никто не заметил. Список Форбс - это святое. Сменим крышу у списка Форбс и надежнее голодного Навального и его "штабов" никого не найти.Страна дураков, юродивых, кликуш и придурков имени 20-го съезда
с поврежденным генофондом это уже генетика. Ка-ра-ул! Нас опять объедают нержавеющие партократы.
Вот сменим крышу у списка Форбс на Навального и отдохнем у собственных каминов после тяжелых боев.
михал написал 29.09.2017 11:16
Аллес! написал 29.09.2017 11:10