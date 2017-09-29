Роскомнадзор обвинил CNN в нарушении закона о СМИ

Роскомнадзор обвинил канал CNN International в нарушении закона "О средствах массовой информации" и лицензионных требований в сфере телевизионного вещания, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что нарушения были выявлены в ходе плановой проверки ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», которое осуществляет в России вещание канала.

Какие именно нарушения были обнаружены в работе CNN не поясняется.

Ранее "Единая Россия" обвиняла CNN и "Радио Свобода" во вмешательстве во внутреннюю политику России из-за освещения выборов в Госдуму в 2016 году.

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, эти издания распространяли в России информацию, которая «ставила под сомнение демократическую природу избирательной системы в России». По его словам, в позитивном ключе эти СМИ упоминали только партии «Парнас» и «Яблоко», опираясь на источники в оппозиции, а в целом позитивных публикаций о выборах было не более 2%.