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Московский листок

Роскомнадзор обвинил CNN в нарушении закона о СМИ

Опубликовано 29.09.2017 в разделе комментариев 2

Роскомнадзор обвинил CNN в нарушении закона о СМИ

Роскомнадзор обвинил канал CNN International в нарушении закона "О средствах массовой информации" и лицензионных требований в сфере телевизионного вещания, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что нарушения были выявлены в ходе плановой проверки ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», которое осуществляет в России вещание канала.

Какие именно нарушения были обнаружены в работе CNN не поясняется.

Ранее "Единая Россия" обвиняла CNN и "Радио Свобода" во вмешательстве во внутреннюю политику России из-за освещения выборов в Госдуму в 2016 году.

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, эти издания распространяли в России информацию, которая «ставила под сомнение демократическую природу избирательной системы в России». По его словам, в позитивном ключе эти СМИ упоминали только партии «Парнас» и «Яблоко», опираясь на источники в оппозиции, а в целом позитивных публикаций о выборах было не более 2%.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик959 написал 29.09.2017 12:16
Сионизм это фашизм?
Фашизм вне закона?
Порошенко и Чубайс вне закона?
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(без названия)
эжэ написал 29.09.2017 11:58
Правда глаза колет путинским фашистам!
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