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Московский листок

Fitch: долг Газпрома вырастет до $82 млрд к 2020 году

Опубликовано 29.09.2017 в разделе комментариев 0

Fitch: долг Газпрома вырастет до $82 млрд к 2020 году

"Газпрому" в ближайшие три года придется занять у государства 1,8 трлн рублей или $31 млрд., чтобы профинансировать проекты "Сила Сибири", "Турецкий поток" и Nord Stream 2, сообщает Finanz со ссылкой на обзор международного рейтингового агентства Fitch.

По данным аналитиков все эти стройки потребуют порядка 1,35-1,45 трлн рублей в год, которых у Газпрома нет.

По результатам финансовой деятельности в первом полугодии 2017 года, операционная деятельность «Газпрома» позволила получить 446 млрд рублей, но на проекты ушло почти в полтора раза больше средств - 776 млрд рублей. По данным Fitch такая ситуация сохранится и в течение следующих трех лет. При этом бюджет холдинга предполагает ежегодное превышение доходов над расходами, поэтому "дыру" придется покрывать за счет новых долгов.

Падение доходов Газпрома обусловлено в первую очередь ценами на газ в Европе, которые держатся в пределах $165-190 за тысячу кубометров. Аналитики ожидают, что в ближайшей перспективе ситуация не изменится или даже ухудшится, так как на европейский рынок планирует прийти сжиженный газ из США и Австралии.

Американские газовые компании уже сейчас могут продавать в Европе газ по 150 долларов за тысячу кубометров. В этих условиях "Газпрому" придется идти на новые уступки, предоставляя скидки и отказываясь от жесткой привязки к контрактным ценам.

Кроме того, новые санкции США могут заставить газового монополиста отложить проект Nord Stream 2, так как он вызывает протесты ряда европейских стран и может оказаться в санкционном списке. Пока прямого запрета на участие в проекте закон не вводит, он дает право президенту США в любой момент ввести санкции против тех, кто вложил деньги в строительство трубопровода.

Ситуация с "Силой Сибири" также не внушает оптимизма у аналитиков. При текущих ценах на нефть в $55 за баррель цена поставок Китаю составит 210 долларов за тысячу кубометров, что в два раза чем было на старте строительства.

По расчетам Fitch, к 2020 году общая сумма долга "Газпрома" может достичь 4,8 триллиона рублей, или 82 млрд долларов. "Это сумма равна 20% резервов ЦБ (427 млрд долларов), трети годовых доходов бюджета (14,7 трлн рублей), вдвое превышает расходы государства на поддержку экономики (2,5 триллиона рублей) и в 8 раз годовой бюджет всей системы образования (626 млрд рублей)", - отмечает издание.

 



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