В России пневматическое оружие приравняют к огнестрельному

Росгвардия готовит поправки в законодательство, ужесточающие контроль за пневматическим оружием, приравнивая его к огнестрельному, заявил начальник лицензионно-разрешительного главка ведомства Леонид Веденов.

"Мы начали работу над тем, чтобы завести оборот пневматического оружия в управляемый режим. Такой режим, какой близок к оружию огнестрельному", - цитирует Интерфакс Веденова. По его словам, соответствующая инициатива уже прорабатывается "с коллегами из других органов исполнительной власти".

Он отметил, что сейчас пневматическое оружие в России "продаётся даже в сувенирных магазинах". "Такое распространение позволяет владельцам такого оружия свободно применять его в отношении людей", - сказал Веденов, напомнив о двух инцидентах в школах Москвы и Подмосковья.

"Мы хотим, чтобы пневматическое оружие можно было приобрести без лицензии, но оно обязательно должно регистрироваться в органах Росгвардии", - отметил он.