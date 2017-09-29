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Московский листок

Депутаты Госдумы одобрили "Матильду"

Опубликовано 29.09.2017 в разделе комментариев 1

Депутаты Госдумы одобрили "Матильду"

Депутаты комитета Госдумы по культуре после просмотра нашумевшего фильма Алексея Учителя "Матильда" не нашли в киноленте материалов, которые нарушали бы российское законодательство, в том числе "направленного на защиту нравственности и чувств верующих".

"Это яркий, интересный, профессионально снятый художественный фильм, в котором творческий вымысел органично вписан в контекст истории нашей великой страны", - сообщается в заявлении комитета.

Депутаты подчеркнули, что в фильме будущий император Николай II показан "с большой любовью и почтением". "В фильме это сильный, одухотворенный, болеющий за свою страну человек, который безусловно делает выбор между личными интересами и государственным долгом в пользу последнего", - отмечают депутаты.

Они также отметили "недопустимость цензуры и нарушения права граждан на свободу творчества и участие в культурной жизни".

Премьера фильма для депутатов прошла накануне в московском кинозале ГУМа. На показе присутствовали глава комитет Госдумы по культуре Станислав Говорухин, депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Ольга Казакова, депутаты от «Справедливой России» Михаил Емельянов и Елена Драпеко, глава думского комитета по соцполитике либерал-демократ Ярослав Нилов, режиссер Алексей Учитель и другие депутаты.

Сам Учитель, который также присутствовал на просмотре картины, назвал реакцию парламентариев на просмотр фильма "сверхблагоприятной". Режиссер подчеркнул, что не услышал ни одного негативного отзыва.

"Всем фильм очень понравился, все, с кем я разговаривал, сказали, что стали относиться к Николаю Второму лучше, чем раньше", - сказал Говорухин после просмотра фильма. "Я не ожидал, что у нас так много такого рода людей, тех, кто кричал о том, что "я это смотреть не буду, я это осуждаю, хотя не видел", - отметил он. "Ну что такое 100 тыс. подписей в стране, где проживают 146 млн человек?" - сказал режиссёр. Следовательно, повода для запрета кинокартины нет.

Между тем, главный противник картины депутат Наталья Поклонская раскритиковала заявление Говорухина. "Несмотря на высказывания председателя комитета по культуре после "необходимого" просмотра фильма "Матильда" несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 тыс. граждан России - это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это неправда", - написала Поклонская в Facebook.

По ее слова "люди всё правильно делают» и их тоже слышат в Госдуме. При этом она отметила, что накануне просмотра депутаты всех фракций приняли решение повторно обратиться в Генпрокуратуру с просьбой запретить фильм "Матильда".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Мелкое замечание
ХХХ написал 29.09.2017 15:15
Одобрить "Матильду" это же только полдела! Теперь, согласно законам церкви, Поклонскую надо обвинить в богопротивном деле - разжигании распри, и сжечь на костре. Потом, позже, можно будет перед ней извиниться и канонизировать ее. Как Николая Второго. Ей, наверно, понравится!
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