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Московский листок

Правительство намерено снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок сразу в 50 раз

Опубликовано 29.09.2017 в разделе комментариев 2

Правительство намерено снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок сразу в 50 раз

Правительство намерено с 1 июля 2018 года снизить нормы беспошлинного ввоза товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах сразу в 50 раз - с нынешних 1 тысячи евро до 20 евро, сообщает Интерфакс со ссылкой на проект бюджета на 2018-2020 годы, размещенный в информационной системе Госдумы.

"Понижение порога беспошлинного ввоза товаров физическими лицами до 20 евро начиная с 1 июля 2018 года", - говорится в одном из пунктов документа.

Напомним, в настоящее время в России не облагаются пошлинами посылки суммарной стоимостью до 1000 евро и весом до 31 кг за один календарный месяц. При превышении лимита пошлина - 30%, но не менее 4 евро за 1 кг (взимается с суммы, превышающей порог).

 



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Всего комментариев к статье: 2
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ждем налог на грибников, собирателей ягод, березового сока...
бивис написал 29.09.2017 16:48
ну а потом на дождь, слезы, на то что солце светит и то по Незнайке
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Уроды
Гнев написал 29.09.2017 16:41
Уроды и твари чтобы они там сдохли все в этом правительстве.
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