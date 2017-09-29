Правительство намерено снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок сразу в 50 раз

Правительство намерено с 1 июля 2018 года снизить нормы беспошлинного ввоза товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах сразу в 50 раз - с нынешних 1 тысячи евро до 20 евро, сообщает Интерфакс со ссылкой на проект бюджета на 2018-2020 годы, размещенный в информационной системе Госдумы.

"Понижение порога беспошлинного ввоза товаров физическими лицами до 20 евро начиная с 1 июля 2018 года", - говорится в одном из пунктов документа.

Напомним, в настоящее время в России не облагаются пошлинами посылки суммарной стоимостью до 1000 евро и весом до 31 кг за один календарный месяц. При превышении лимита пошлина - 30%, но не менее 4 евро за 1 кг (взимается с суммы, превышающей порог).